في الطقس المتقلب.. 8 عادات تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية

مع انتشار العدوى الفيروسية والبكتيرية، خاصة في ظل الطقس السيئ، يصبح من الضروري الانتباه للعادات اليومية التي قد تزيد من خطر الإصابة.

فيما يلي 8 عادات يجب تجنبها للحفاظ على صحتك وتقليل احتمالية الإصابة بالعدوى بحسب power of positivity:

1. قضم الأظافر

يُعد قضم الأظافر من العادات الشائعة التي تنقل البكتيريا إلى الفم، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. كما أن وجود جروح صغيرة حول الأظافر قد يكون بيئة خصبة لدخول السموم إلى الجسم.

2. عدم تناول طعام صحي

الاعتماد على الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون دون الحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة يُضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالجراثيم والفيروسات.

3. إهمال غسل الفواكه والخضروات

قد يلمس العديد من الأشخاص الفواكه والخضروات في المتاجر، مما يزيد من احتمالية تلوثها بالبكتيريا والفيروسات، لذلك يجب غسلها جيدًا قبل تناولها.

4. استخدام العدسات اللاصقة دون غسل اليدين

عند وضع العدسات اللاصقة دون غسل اليدين، قد تنتقل البكتيريا إلى العين، مما يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية، نظرًا لقدرة الأغشية المخاطية على امتصاص الملوثات بسهولة.

5. إهمال الاستحمام

تخطي الاستحمام بعد يوم طويل قد يبدو غير ضار، لكنه يسمح للبكتيريا بالتراكم على الجلد والملابس، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية.

6. العبث بالأنف

وضع الأصابع داخل الأنف عادة سيئة يمكن أن تنقل البكتيريا بسهولة إلى الأغشية المخاطية، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للعدوى.

7. مشاركة مستحضرات التجميل

تُعتبر مستحضرات التجميل أدوات شخصية مثل فرشاة الأسنان، ولا يجب مشاركتها مع الآخرين، إذ يمكن أن تنقل البكتيريا والفيروسات من وجه إلى آخر، كما يجب تغييرها بانتظام لتجنب التلوث.

8. لمس الوجه باستمرار

قد لا تلاحظ عدد المرات التي تلمس فيها وجهك يوميًا، سواء عند فرك عينيك أو حك أنفك أو ملامسة الشعر، لكن هذه العادة تنقل الجراثيم بسهولة إلى الفم والعينين والأنف، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

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