“ملناش دعوة بحد”.. حلقة صادمة من “ساعته وتاريخه” عن أخطر الاضطرابات الجنسية.. ما هو البيدوفيليا؟

كتبت - أميرة حلمي:

أثار مسلسل ساعته وتاريخه جدلاً واسعًا بعد عرض حلقته الجديدة بعنوان "ملناش دعوة بحد"، والتي ناقشت قضية حساسة تتعلق باستغلال الأطفال، من خلال قصة نانسي، الممرضة التي تكتشف بالصدفة تعرض طفلة في العمارة التي تعمل بها للاعتداء من قبل أحد الجيران المعروف بين السكان بأخلاقه الحسنة.

على عكس المعتاد في المسلسل، جاءت أحداث الحلقة خالية من المفاجآت الدرامية، حيث ركزت على ردود أفعال المحيطين بالقضية، والتي بدت صادمة. فبين مدير يفضل تجنب المشاكل، وزملاء متعاطفين لكن عاجزين عن التصرف، جاءت الصدمة الأكبر من والدة الطفلة نفسها، التي أنكرت الحادثة وطلبت مسح الفيديو خوفًا من الفضيحة، حتى لو كان ذلك على حساب حق ابنتها.

اختتم صناع المسلسل الحلقة بمشهد مؤثر لنانسي وهي تنشر الفيديو الذي يثبت الواقعة، وتوجه رسالة واضحة لابنتها قائلة: “اوعي تشوفي حاجة غلط وتسكتي”، في دعوة مباشرة للمجتمع بعدم الصمت عن هذه الجرائم، والتأكيد على أن القانون صارم في التعامل معها، لمنع تكرارها وحماية الأطفال.

ما هي البيدوفيليا؟

البيدوفيليا أو اضطراب الاشتهاء الجنسي للأطفال (Pedophilic Disorder) هو اضطراب نفسي يتسم بانجذاب جنسي مستمر أو متكرر تجاه الأطفال الذين لم يبلغوا سن البلوغ، ويعد من أخطر الاضطرابات الجنسية، حيث يؤدي في كثير من الحالات إلى أفعال استغلالية وإيذاء جسدي ونفسي للأطفال.

بحسب الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA)، يتم تشخيص البيدوفيليا عندما يستمر هذا الانجذاب لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويكون مصحوبًا بتصرفات فعلية أو خيالات تسبب ضيقًا نفسيًا أو تأثيرًا على حياة الشخص الاجتماعية والمهنية.

أسباب البيدوفيليا

لا يوجد سبب واحد محدد للإصابة بالبيدوفيليا، لكن الأبحاث التي نشرتها Mayo Clinic تشير إلى عدة عوامل قد تساهم في حدوثها، منها:

عوامل بيولوجية، حيث وجدت اختلافات في بنية الدماغ لدى المصابين بهذا الاضطراب.

تجارب الطفولة، فالأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة أو الإهمال قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب لاحقًا.

اضطرابات نفسية مصاحبة، مثل القلق، والاكتئاب، واضطرابات الشخصية.

خطورة الصمت على هذه الجرائم

تجاهل مثل هذه الجرائم أو محاولة إنكارها قد يؤدي إلى استمرار الأذى النفسي والجسدي للأطفال، كما يساهم في انتشار هذه الظاهرة في المجتمع. ووفقًا لمنظمة World Health Organization (WHO)، فإن الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نفسية خطيرة، مثل الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، والميل إلى العزلة، وقد يؤثر ذلك على حياتهم حتى بعد البلوغ.

كيف يحمي القانون الأطفال من الاعتداء؟

في العديد من الدول، تعتبر الجرائم المتعلقة بالتعدي على الأطفال من الجرائم الكبرى التي تستوجب عقوبات صارمة، وقد تصل العقوبات إلى السجن لسنوات طويلة، بالإضافة إلى إدراج المعتدين في قوائم سوداء لمنعهم من التعامل مع الأطفال في المستقبل.

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