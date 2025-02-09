وفاة الممثلة السورية إنجي مراد أثناء الولادة.. كيف يؤثر الالتهاب الرئوي على الحوامل؟

كتبت - أسماء العمدة:

توفيت الممثلة السورية الشابة إنجي مراد، اليوم الأحد، في أحد مستشفيات دمشق بعد إصابتها بالالتهاب الرئوي الحاد أثناء حملها، ما أثار حالة من الحزن بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

وُلدت إنجي مراد في دمشق عام 1992، وبدأت مسيرتها الفنية بعد تخرجها في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث شاركت في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة، من بينها عطر الشام، الحرملك، ببساطة، وبقعة ضوء.

الالتهاب الرئوي أثناء الحمل.. متى تكون الحامل أكثر عرضة للإصابة؟

قد يكون من الصعب على المرأة الحامل التمييز بين أعراض الالتهاب الرئوي وأعراض نزلات البرد والإنفلونزا، بسبب التشابه الكبير بينهما. هذا التأخير في التشخيص قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحة الأم والجنين، وفقًا لموقع Healthline.

أعراض الالتهاب الرئوي أثناء الحمل:

• صعوبة أو سرعة في التنفس

• قشعريرة

• ألم في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس أو السعال

• سعال حاد، قد يكون مصحوبًا ببلغم

• تعب مفرط وضعف عام

• حمى وارتفاع في درجة الحرارة

• فقدان الشهية

• غثيان وقيء

أسباب الالتهاب الرئوي أثناء الحمل:

الإصابة بالالتهاب الرئوي خلال الحمل غالبًا ما تكون بسبب ضعف الجهاز المناعي. أثناء الحمل، تنخفض قدرة الجسم على مكافحة العدوى، مما يجعل المرأة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، بما في ذلك الالتهاب الرئوي. ويمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي نتيجة الإصابة بـ:

• البكتيريا

• الفيروسات

• الفطريات

متى تكون الحامل أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي؟

تزداد احتمالية إصابة المرأة الحامل بالالتهاب الرئوي في الحالات التالية:

• وجود مشاكل صحية مسبقة مثل فقر الدم، الربو، أمراض القلب، أو أمراض الرئة المزمنة.

• التدخين، حيث تكون النساء الحوامل المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي ومضاعفاتها.

• نقص التغذية، إذ إن سوء التغذية يمكن أن يضعف الجهاز المناعي ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

• التعرض للعدوى، فالنساء اللواتي يتعاملن مع أشخاص مصابين بالتهابات الجهاز التنفسي أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي.

نصائح للوقاية من الالتهاب الرئوي أثناء الحمل:

• الحصول على لقاح الإنفلونزا

• المحافظة على النظافة الشخصية

• تجنب الاتصال المباشر بالأشخاص المرضى

• اتباع نظام غذائي صحي

• الحصول على قسط كافٍ من الراحة

• الإقلاع عن التدخين

الالتهاب الرئوي أثناء الحمل حالة خطيرة تتطلب تدخلاً طبيًا سريعًا، لذا من الضروري متابعة الأعراض وعدم تجاهل أي علامات قد تشير إلى الإصابة، لضمان سلامة الأم والجنين.

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