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مشروب شتوي مذهل يعزز المناعة ويخفض الكوليسترول.. احرص على تناوله

10:00 م الأحد 09 فبراير 2025

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كتبت- شيماء مرسي:

"سيد مشروبات الشتاء" هو اللقب الذي أطلقه استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على مشروب الزنجبيل، الذي يُفضّل تناوله في فصل الشتاء نظرًا لدوره في تقوية المناعة وخفض الكوليسترول.

وقال "النمر" خلال استضافته في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية، إنّ تناول مشروب الزنجبيل في فصل الشتاء يساعد على تقوية المناعة.

وأضاف أنّ الزنجبيل يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار وتوسيع الشعيرات الدموية الطرفية، محذرًا في الوقت نفسه من تناوله بكثرة، لأنه قد يؤثر على الجسم بالسلب.

وحذّر المرضى الذين يتناولون أدوية السيولة من تناول أكثر من 1 جرام يوميًا من الزنجبيل، أمّا الأشخاص الذين لا يعانون من أي مشكلات صحية فيمكنهم تناول 4 أو 6 جرامات من الزنجبيل يوميًا.

فوائد أخرى لـ الزنجبيل

وأشار إلى أنّ الزنجبيل يحتوي على فوائد أخرى تشمل:

-تقليل الغثيان.

-تحسين الدورة الدموية.

-تقليل الالتهابات.

-تعزيز الهضم.

-تخفيف أعراض الدورة الشهرية.

-قد يسهم في علاج السرطان.

-فقدان الوزن.

صحة البشرة.

-تحسين يحسن وظائف المخ

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