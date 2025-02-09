أغلى من الذهب.. فاكهة "خارقة" تحميك من مرض يصيب دماغك

كتبت- أسماء مرسي:

الفواكه جزءا أساسيا من النظام الغذائي، فهي تحتوي بالفيتامينات والمعادن والمركبات الغذائية التي تعزز صحة الجسم، ولكن، هل تعلم أن بعض الفواكه تؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من الأمراض العصبية؟

تعتبر الجوافة واحدة من هذه الفواكه المذهلة، حيث أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وهو أحد أكثر الأمراض العصبية التنكسية شيوعا، وفقا لموقع "webmd".

لماذا تعتبر الجوافة مفيدة للدماغ؟

تحتوي الجوافة على مركبات فريدة، مثل الفلافونويد المسمى هايبرسايد، الذي يعمل كمضاد طبيعي للاكتئاب، حيث يعزز مستويات السيروتونين في الجسم، وهو ناقل عصبي مسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالسعادة، بالإضافة إلى ذلك، علاج الأمراض العصبية مثل ألزهايمر والخرف.

كما أنها غنية أيضًا بالبوليفينول، وهي مركبات مضادة للأكسدة قوية تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة والأمراض العقلية، ما يحافظ على صحة الدماغ وقوته لسنوات طويلة.

فوائد أخرى للجوافة

حماية مضادة للأكسدة

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة على حماية الجسم من الإصابة بالأمراض المزمنة.

تعزيز صحة القلب

تُسهم استهلاكها في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يحمي القلب من الأمراض ويحسن الدورة الدموية.

تنظيم مستويات السكر في الدم

تساعد الألياف الموجودة بها على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

تقوية المناعة

نظرا لأنها غنية بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.

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