للوقاية من الأمراض.. 6 أطعمة يجب نقعها قبل تناولها

كتبت- شيماء مرسي

قد يساعد يعد نقع بعض الأطعمة قبل الاستهلاك في تعزيز قيمتها الغذائية والهضم وتقليل السموم وتحسين امتصاص الفيتامينات والمعادن الأساسية.

وفيما يلي أبرز 6 أطعمة يجب نقعها قبل الأكل، بحسب ما ذكر موقعي "تايمز أوف إنديا" و"هيلث".

المكسرات والبذور

مثل اللوز والجوز وبذور الشيا والكتان تحتوي على حمض الفيتيك وهو مضاد للمغذيات، لذا فإن نقعها طوال الليل يقلل من مستوى حمض الفيتيك ويعزز قابلية الهضم، مما يزيد من امتصاص العناصر الغذائية.

الخضروات النيئة

تحتوي الخضروات الصليبية النيئة، كالبروكلي والملفوف والقرنبيط، على مركبات قد تؤثر سلبا في امتصاص اليود وتسبب مشكلات للغدة الدرقية عند تناولها بكميات كبيرة.

وقد يساعد النقع أيضا في إزالة معظم هذه المركبات وتقليل مرارتها.

البقوليات والفاصوليا

تعتبر الفاصوليا والعدس والحمص والبقوليات الأخرى مصادر غنية بالبروتين والألياف والعناصر الغذائية الهامة، إلا أنها تحتوي على مركبات مثل الليكتين وحمض الفيتيك التي قد تعيق عملية الهضم وتقلل من امتصاص العناصر الغذائية.

كما أن نقع البقوليات قبل الطهي يسهم في تقليل محتوى هذه المواد، مما يجعلها أكثر سهولة على الهضم وأقل تسببا للاضطرابات، بالإضافة إلى تقليل وقت الطهي وتحسين قوامها.

الشوفان

نقع الشوفان طوال الليل يحسن من سهولة هضمه وامتصاصه للعناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامينات ب، وقد يقلل النقع أيضا من حمض الفيتيك الذي يعيق امتصاص العناصر الغذائية.

وسيؤدي ذلك أيضا إلى تكسير النشويات الموجودة في الشوفان مما يسهل عملية الهضم

الفواكه المجففة

تعتبر الأطعمة المجففة مثل الزبيب والمشمش والتين مصادر غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات. وعند نقعها قبل الاستهلاك، يصبح قوامها أكثر طراوة، مما يجعلها سهلة الهضم ومفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

كما أنه يقلل من تركيز السكر، مما قد يكون مفيدا لمرضى السكري.

الحبوب

تحتوي الحبوب مثل الأرز والشعير على مثبطات حمض الفيتيك والانزيم التي قد تقلل من امتصاص العناصر الغذائية وتؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

ويقلل نقع الحبوب من هذه العناصر المضادة للمغذيات ويجعل الحبوب أسهل في الهضم وأيضا من وقت الطهي ويحسن الملمس.

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