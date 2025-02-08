كنز غذائي.. نوع من الأطعمة تنظف القولون من السموم

كتب-أحمد الضبع:

هناك نوع من البذور يُعتبر "كنزًا غذائيًا" لتنظيف القولون من السموم وتحسين صحته بشكل طبيعي، حسبما أكد أخصائي التغذية العلاجية أحمد سالم.

وأوضح "سالم" في تصريحات لـ"مصراوي" أن بذور الكتان تُعد من أهم الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تطهير القولون، بفضل احتوائها على الألياف والمركبات الطبيعية التي تعمل على تحسين عملية الهضم.

وأضاف أن بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا-3 والألياف القابلة للذوبان، التي تساعد في تنشيط حركة الأمعاء وتقليل خطر الإمساك، ما يسهم في إزالة السموم المتراكمة داخل القولون.

وأشار "سالم" إلى أن تناول بذور الكتان بشكل منتظم يمكن أن يعزز من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ويساعد في تقليل الالتهابات ويعزز من توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء

وأكد على ضرورة تناول البذور المطحونة أو المنقوعة للحصول على أكبر استفادة منها، مشيرًا إلى أن شكلها الكامل قد لا يكون فعالًا في الهضم.

فوائد صحية متعددة

من ناحية أخرى، كشف "سالم" فوائد بذور الكتان الأخرى، مثل قدرتها على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتنظيم مستوى السكر، بالإضافة إلى دورها في تقوية المناعة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

طريقة الاستخدام

أما عن الطريقة الأمثل لاستهلاك بذور الكتان، فأوصى "سالم" بإضافتها إلى الزبادي أو العصائر أو تناولها مع السلطات أو المخبوزات.

وأكد أهمية شرب كمية كبيرة من الماء عند تناول بذور الكتان، لأن الألياف القابلة للذوبان تحتاج إلى ترطيب لكي تعمل بشكل فعال.

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