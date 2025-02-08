احذر.. 5 علامات صامتة تكشف الإصابة بالسرطان

كتب – سيد متولي

يشكل السرطان خطرا كبيرا على صحة المرضى، وقد يتسبب المرض في الوفاة، إذا ما لم يتم التعامل معه في أسرع وقت ممكن فور التعرف على الأعراض.

وبحسب موقع تايمز ناو، هناك بعض أنواع السرطانات الخطيرة، التي لها علامات "صامتة"، أي قد لا تظهر مع بداية المرض، والحديث هنا عن سرطان البنكرياس.

كيف يحدث سرطان البنكرياس؟

يحدث هذا النوع المعروف بأنه أخطر أنواع السرطانات في العالم، عندما تتحور خلايا البنكرياس وتتكاثر خارج نطاق السيطرة، لتشكل ورما، ومن المهم التعرف على الأعراض مبكرا، إذ تكمن مشكلة هذا النوع من السرطان في صعوبة التشخيص مبكرا بسبب الأعراض الغامضة، والتي قد تشمل:

آلام شديدة في البطن

الآلام الشديدة في البطن، قد تكون في كثير من الأحيان علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس.

ظهور مفاجئ لمرض السكري

من أعراض سرطان البنكرياس الظهور المفاجئ لمرض السكري، إذ أنه يؤثر على إنتاج الأنسولين، خاصة لدى البالغين الذين ليس لديهم تاريخ سابق أو عوامل خطر.

الغثيان أو القيء المتكرر

الغثيان أو القيء المتكرر بعد الوجبات مباشرة، أو القيء الدموي، قد تكون علامات على سرطان البنكرياس وتحتاج فحصا من قبل طبيب.

الحكة الشديدة

الحكة الشديدة إحدى أهم علامات سرطان البنكرياس، وقد تحدث بسبب انسداد القناة الصفراوية، ما يؤدي إلى تراكم أملاح الصفراء في الجلد، وغالبا ما يكون مصحوبًا باليرقان، ما يؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين.

الإسهال المتكرر أو الإمساك

الإسهال المتكرر أو الإمساك بعد الأكل مباشرة، قد يكونا علامتين مبكرتين على سرطان البنكرياس، وخاصة إذا كان البراز شاحبا ودهنيا.

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