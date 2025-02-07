مجدي نزيه يكشف أسرار تخزين الفاكهة لـ رمضان دون تلف

كتبت- شيماء مرسي

مع اقتراب حلول شهر رمضان تلجأ الكثير من ربات المنزل إلى تخزين الفاكهة لإعداد العصائر.

وكشف الدكتور مجدي نزيه استشاري وخبير التغذية العلاجية خلال استضافته ببرنامج "أنا وهو وهي" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" عن طريقة تخزين الفاكهة قبل رمضان بشكل سليم.

وقال نزيه: "يجب قبل تخزين الفاكهة داخل الثلاجة غسلها جيدا وتجفيفها".

وأوضح مجدي: "الموز حالة خاصة يجب تنظيفه جيدا بالماء لإزالة أي أوساخ أو بقايا وأيضا لف الجزء العلوي من الموز (التاج) بإحكام باستخدام غلاف بلاستيكي، ويساعد ذلك على منع دخول الأكسجين والرطوبة، مما يبطئ عملية النضوج.

وأشار خبير التغذية العلاجية إلى أن فساد الموز يبدأ من الجزء العلوي، لذا فإن فصله عن الهواء يمكن أن يحافظ عليه طازجا لمدة أسبوع.

وتابع: "الجوافة تحفظ في الثلاجة، بينما يحفظ البرتقال ذو القشرة السميكة خارجها".

وأكد مجدي على أهمية تجفيف الفاكهة بعد غسلها وقبل وضعها في الثلاجة، لأن تركها رطبة قد يؤدي إلى تعفنها وتلفها بشكل أسرع.

ونصح نزيه ربات المنازل بالاعتدال وشراء ما يكفي للاستهلاك فقط لتجنب تلفها.

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