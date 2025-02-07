بعد وفاة شخص بسببها.. احذر أعراض عدوى إيبولا القاتلة

كتب – سيد متولي

أعلنت وزارة الصحة في أوغندا، تفشي فيروس إيبولا في العاصمة كمبالا، مع تسجيل أول حالة وفاة، وحاول المريض تلقي العلاج في مرافق مختلفة منها مولاجو بعد ظهور أعراض تشبه الحمى.

وعانى المريض من فشل وظائف عدة أعضاء وتمكن منه المرض في مستشفى مولاجو الوطني، وأكدت عينات ما بعد الوفاة إصابته بسلالة السودان من فيروس إيبولا.

لكن ما هو فيروس إيبولا وأعراضه؟

مرض فيروس الإيبولا (EVD أو الإيبولا)، هو اعتلال نادر يصيب البشر، وغالبا ما يكون قاتلا.

طرق انتقال الإيبولا

ويصاب الأفراد بعدوى فيروس الإيبولا عن طريق لمس ما يلي:

الحيوانات المصابة لدى تحضيرها أو طهيها أو تناولها.

سوائل جسم الشخص المصاب مثل اللعاب أو البول أو البراز أو السائل المنوي.

الأشياء التي تحتوي على سوائل جسم الشخص المصاب مثل الملابس أو الملاءات.

ويدخل فيروس الإيبولا الجسم من خلال جروح في الجلد أو لدى لمس العينين أو الأنف أو الفم.

أعراض فيروس الإيبولا

وتشمل الأعراض المبكرة: الحمى والتعب والصداع، آلام العضلات والتهاب الحلق، القيء والإسهال والطفح الجلدي والنزيف الداخلي والخارجي.

علاج فيروس الإيبولا

ينبغي أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من أعراض الإيبولا على الرعاية الطبية على الفور، إذ تزيد من فرص الشخص في النجاة.

ويشمل العلاج: السوائل والأدوية الفموية أو الوريدية التي تقدم في المستشفى.

وهناك لقاح فعال لنوع زائير من الإيبولا، الذي ينتشر في الغالب في غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعالج هذا النوع بالأجسام المضادة، وتُعطى أدوية الأجسام المضادة هذه عن طريق الوريد وتزيد من فرص البقاء على قيد الحياة، ولا تزال البحوث جارية لإيجاد لقاحات وعلاجات لأنواع أخرى من الإيبولا.

وفي جميع أنواع الإيبولا، تنقذ العلاجات الداعمة الأرواح، وتشمل ما يلي:

سوائل فموية أو وريدية

عمليات نقل الدم

أدوية لعلاج أشكال العدوى الأخرى التي قد يصاب بها الشخص، مثل الملاريا

أدوية لعلاج الألم والغثيان والقيء والإسهال.

الوقاية من فيروس الإيبولا

ويمكن للأفراد حماية أنفسهم من الإصابة بعدوى فيروس الإيبولا عن طريق ما يلي:

غسل اليدين

تجنب لمس السوائل التي يفرزها جسم المصابين بالإيبولا أو الذين يحتمل تعرضهم للإصابة به

عدم ملامسة جثث الأشخاص الذين توفوا بسبب الإيبولا

أخذ لقاح الإيبولا إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بفيروس الإيبولا من نوع زائير.

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