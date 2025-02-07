4 علامات خفية في الجسم تنذرك بتليف الكبد دون أن تدري

كتبت- أسماء العمدة:

تليف الكبد هو مرحلة متقدمة من أمراض الكبد المزمنة، حيث يتندب نسيج الكبد السليم ويحل محله نسيج ليفي، مما يؤثر على وظائف الكبد بشكل كبير، قد لا تظهر أعراض تليف الكبد في المراحل المبكرة، ولكن هناك بعض العلامات الخفية التي قد تنذر بوجود مشكلة في الكبد.

إليك 4 علامات خفية في الجسم قد تنذرك بتليف الكبد وفقًا لـ medicalxpress.

1- التعب والإرهاق المستمر

الشعور بالتعب الشديد والإرهاق المستمر، حتى بعد الراحة.

قد يصاحب ذلك ضعف عام في الجسم وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

2- تغيرات في الشهية والوزن

فقدان الشهية أو الشعور بالشبع المبكر.

قد يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بشكل ملحوظ وغير مبرر.

في بعض الحالات، قد يحدث زيادة في الوزن بسبب احتباس السوائل في الجسم.

3- مشاكل في الجهاز الهضمي

الشعور بالانتفاخ والغازات.

الإمساك أو الإسهال المتكرر.

ألم في البطن، خاصة في الجزء العلوي الأيمن.

الغثيان والقيء.

4- تغيرات جلدية

حكة في الجلد، خاصة في الليل.

ظهور بقع حمراء أو طفح جلدي.

توسع الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد، مما يظهر على شكل خطوط حمراء أو شبكة عنكبوتية.

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) في الحالات المتقدمة.

ظهور هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود تليف في الكبد، فقد تكون ناجمة عن حالات صحية أخرى.

إذا ظهرت أي من هذه العلامات، حيث يمكن للطبيب إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب وتقديم العلاج المناسب.

الكشف المبكر عن تليف الكبد يمكن أن يساعد في إبطاء تطور المرض وتقليل خطر المضاعفات.

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