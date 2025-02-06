دراسة .. تكشف عن مكمل يحسن التركيز والذاكرة

ذكرت دراسة علمية جديدة، أن هناك مكمل طبيعي يعمل على تعزيز الذاكرة والتركيز عند الحرص على تناوله بإنتظام، وفقًا لما ذكره موقع ديلي ميل البريطانية.

وفي الدراسة، أجرى باحثون هنود تجربة شملت 80 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تناولت 300 ملغ من مكمل عشبة "باكوبا" يوميا، والمجموعة الثانية تلقت دواء وهميا.

وتم قياس أداء المشاركين في اختبارات معرفية في بداية الدراسة، ثم خلال التجربة، وأخيرا بعد مرور 3 أشهر. وشملت الاختبارات مهاما لقياس الذاكرة والانتباه والقدرات العقلية مثل: تكرار سلاسل رقمية بعد سماعها، وحفظ ترتيب المربعات على الشاشة، والعثور على كائن معين داخل مساحة مزدحمة، وحل ألغاز الكلمات والألوان.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا مكمل "باكوبا" سجلوا أداء أفضل في اختبارات الذاكرة والتركيز واليقظة والتفكير المنطقي مقارنة بالمجموعة الأخرى. كما شهدوا انخفاضا في هرمونات التوتر والقلق وارتفاعا في مستويات البروتين المرتبط بإنتاج خلايا دماغية جديدة.

ويعتقد أن تأثير "باكوبا" يرجع إلى مركبات الباكوسيدات، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. وقد زاد الإقبال على هذه العشبة بعد أن زعم مستخدمو "تيك توك" أنها تساعد على تحسين الذاكرة، خاصة لدى المصابين بمرض ألزهايمر في مراحله المبكرة.

كما أشار الباحثون الذين أجروا التجربة – والممولة من قبل شركة تصنع مكملات "باكوبا" – إلى أن نتائجهم قد تكون واعدة للأشخاص الذين يبحثون عن طرق طبيعية لدعم صحة الدماغ.



وخلصوا إلى أن "على عكس العقاقير الاصطناعية المعززة للإدراك، والتي قد تسبب الإدمان، فإن المكملات العشبية غالبا ما تكون أكثر أمانا وأفضل تحملا".

ورغم النتائج الواعدة، يحذر الخبراء المستقلون من أن تناول "باكوبا" قد يؤثر سلبا على بعض الأدوية.

وأوضح البروفيسور جيمس جودوين، الخبير في علم الشيخوخة بجامعة لوفبورو، أن "باكوبا" قد تثبط الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي أساسي في الدماغ.

وقال جودوين في مقال نشره في The Conversation: "يمكن أن تعاكس "باكوبا" تأثير الأدوية المستخدمة لعلاج الخرف واحتباس البول، وقد تؤثر أيضا على فعالية أدوية مرض الانسداد الرئوي المزمن".

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة لـ"باكوبا" اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الغثيان وتشنجات البطن، ما يجعلها غير مناسبة لمن يعانون من قرحة المعدة أو متلازمة القولون العصبي.

ورغم ما كشفته الدراسة من فوائد محتملة، يؤكد الخبراء أن الأدلة الحالية لا تزال غير كافية لإثبات الفوائد الصحية لـ"باكوبا" بشكل قاطع.

جدير بالذكر أن عشبة "باكوبا" هي نبتة طبية تستخدم منذ آلاف السنين في الطب الهندي التقليدي (الأيورفيدا) لدعم الذاكرة والإدراك وتقليل التوتر والقلق، قدمت النتائج في مجلة Gavin Publishers.

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