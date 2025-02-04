9 أطعمة غنية بالألياف تدعم صحة الأمعاء- تناولها

الألياف جزءا مهما من النظام الغذائي، حيث تؤدي دورا حيويا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين وظائف الأمعاء.

إليك 9 أطعمة غنية بالألياف يمكنك دمجها في نظامك الغذائي لتحسين صحة الأمعاء، وفقا لموقع "Money Control".

العدس

مصدرا ممتازا للبروتين والألياف والحديد، ما يجعله خيارا نباتيا مثاليا لدعم صحة القلب والهضم ومستويات الطاقة.

الحمص

يحتوي على كميات كبيرة من البروتين والألياف والدهون الصحية، ما يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين الهضم ونمو العضلات.

التفاح

مصدرا رائعا للألياف وفيتامين سي، ما يعزز المناعة ويدعم الهضم ويحسن صحة القلب.

البطاطا الحلوة

تتميز البطاطا الحلوة بغناها بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، ما يدعم صحة البصر ووظيفة المناعة وصحة الأمعاء.

البروكلي

يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف، ويوفر فوائد مضادة للالتهابات ويعزز الهضم وصحة العظام والقلب.

بذور الكتان

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، ما يدعم صحة القلب والجهاز الهضمي ويقلل الالتهابات.

التوت

يشتهر التوت بألوانه وأنواعه المختلفة، وغناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، وبالتالي يساعد على تقليل الالتهابات والحماية من الأمراض المزمنة وتعزيز المناعة.

الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة كميات كبيرة من الألياف وفيتامينات B والمعادن، لذا يسهم استهلاكها في تنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين الهضم.

الفاصوليا

تعتبر مصدرا ممتازا للبروتين النباتي والألياف والعناصر الغذائية الأساسية، التي تعمل على تسهيل الهضم وتعزيز صحة القلب.

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