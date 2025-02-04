3 أمراض خطيرة يشير إليها تضخم الغدد اللمفاوية

حذر الطبيب الروسي وأخصائي أمراض الدم تيمور بوركوف من أن تضخم الغدد اللمفاوية لمدة طويلة قد يكون مؤشرا على الإصابة بأمراض خطيرة، مثل السرطانات.

وأوضح "بوركوف" أن الغدد اللمفاوية، وهي جزء حيوي من الجهاز المناعي للجسم، تعمل كمصيدة للفيروسات والبكتيريا التي قد تغزو الجسم، فعندما يواجه الجسم عدوى فيروسية أو بكتيرية، تتضخم هذه الغدد، وخاصة تلك الموجودة في الرقبة ومنطقة الفك السفلي، كآلية دفاعية، وفقا لما جاء في وكالة "فيستي" الروسية.

ومع ذلك، فإن هذا التضخم يكون عادة مؤقتا ويستمر لأيام فقط، أما إذا استمر التضخم لفترة أطول، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية أكثر خطورة، مثل سرطان الغدد اللمفاوية.

وأشار إلى أن تضخم الغدد اللمفاوية في منطقة الإبطين قد يشير إلى سرطان الثدي، بينما يدل تضخم الغدد في الفخذين أو الحوض على الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا.

وينصح بالذهاب للطبيب المختص فورا إذا:

إذا استمر تضخم الغدد اللمفاوية لمدة أسبوعين أو أكثر.

إذا تضخمت الغدد اللمفاوية فجأة ودون سبب واضح.

إذا كانت الغدد المتضخمة صلبة وغير متحركة عند الضغط عليها.

إذا كان تضخم الغدد مصحوباً بالحمى أو التعرق الليلي أو فقدان الوزن.

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