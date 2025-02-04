ما أسباب ومضاعفات البول الأسود؟

"البول الأسود" هو اضطراب وراثي نادر يؤدي إلى تراكم حمض الهوموجنتيزيك في أنسجة الجسم، وبالتالي، يسبب تحويل لون البول إلى الأسود عند تعرضه للهواء، ويحمل تأثيرات صحية خطيرة على المفاصل.

أسباب البول الأسود

يحدث هذا المرض بسبب وجود خلل وراثي نادر، هذا يعني أن الشخص لا يصاب بالمرض إلا إذا ورث نسختين من جين HGD (هوموجينتيزيت 1،2-ديوكسجيناز)، واحدة من كل من والديه.

وينتج أيضا عن طفرة جينية تؤدي إلى نقص أو خلل في إنزيم HGD، وهو المسؤول عن تكسير بعض الأحماض الأمينية في البروتينات.

ويؤدي هذا الخلل إلى تراكم حمض الهوموجنتيزيك في الغضاريف والأنسجة الضامة، ما يتسبب في تآكلها وضعفها تدريجيا، وفقا لموقع "Live Science".

أعراض المرض ومضاعفاته

تبدأ أولى علامات المرض في مرحلة الرضاعة المبكرة، حيث يتحول البول إلى اللون الأسود عند تعرضه للهواء، وهو ما يمكن ملاحظته في حفاضات الأطفال.

في البداية، لا يعاني المصابون من أعراض ملحوظة، ولكن مع تقدمهم في السن، تبدأ المشكلات الصحية في الظهور.

يؤدي تراكم الحمض إلى تلون الأنسجة باللون الأزرق الرمادي أو الأسود، ما يسبب مشكلات في المفاصل، مثل آلام شديدة وتيبس، وتشوهات في العمود الفقري.

بالإضافة إلى، حدوث خلل في وظائف الكلى والقلب بسبب تراكم الحمض في هذه الأعضاء.

وتكون الأعراض أكثر حدة وتظهر بشكل أسرع لدى الذكور مقارنة بالإناث.

علاج مرض البول الأسود

يمكن للمصابين اتباع بعض الإجراءات للحد من الأعراض وتأخير المضاعفات، مثل:

تناول مسكنات الألم لتخفيف الأعراض.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على قوة المفاصل وتقليل التصلب.

اتباع نظام غذائي منخفض البروتين للحد من تراكم الحمض الضار في الجسم.

اقرأ أيضا:

بعد سحب منتجات كوكاكولا.. هذا ما تفعله مادة الكلورات بجسمك

عدو خفي على سفرتك.. تناول هذا المشروب يدمر القلب ويرفع السكر

طبيب يحذر من علامات تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا

ما تأثير تناول طبق الفول بالبصل على الكوليسترول وصحة القلب؟.. مفاجأة

صدمة لمحبي الشاي بالحليب.. آثار الإفراط فيه أخطر مما تتصور