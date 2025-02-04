7 أمراض "قاتلة صامتة"- وهكذا تكتشفها

أشار الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف إلى وجود مجموعة من الأمراض الخطيرة التي تحدث دون أعراض واضحة، ما يجعلها تشكل تهديدا صامتا على صحة الإنسان.

هذه الأمراض، التي يطلق عليها اسم "القاتل الصامت"، يمكن أن تتطور لسنوات دون أن يلاحظها الشخص المصاب، حتى تصل إلى مرحلة متقدمة يصعب علاجها، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

ومن بين هذه الأمراض:

أمراض القلب والأوعية الدموية، السرطان، مرض الانسداد الرئوي المزمن، فيروس نقص المناعة البشرية، مرض السكري، تصلب الشرايين، التهاب الكبد الوبائي С و В.

أهمية الكشف المبكر:

شدد "مياسنيكوف" على أهمية الكشف المبكر لهذه الأمراض، حيث أن التشخيص في المراحل الأولى يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في نتائج العلاج.

وأضاف إلى أن العديد من الأمراض الصامتة يمكن اكتشافها من خلال الفحوصات الدورية والمنتظمة.

وتابع: " تلاحظ لدى كل مصاب بالسكري تغييرات في قاع العين وتغيرات في الكلى، لأنه لا يتحقق من مستوى السكر في دمه كما يجب، لذلك يكون التشخيص دائما متأخرا بسنتين أو ثلاث سنوات ويتطور تدريجيا دون أن يشعر به الشخص".

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