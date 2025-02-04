حمل التوائم وخطر الإصابة بأمراض القلب- دراسة تكشف العلاقة

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين الحمل بتوأم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأمهات.

ووفقا للدراسة الذي نُشرت في "مجلة القلب الأوروبية"، فإن الأمهات اللاتي يحملن بتوأم أكثر عرضة لدخول المستشفى بسبب مشكلات في القلب بعد الولادة مقارنة بالأمهات اللاتي يلدن طفلاً واحداً.

اعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات 36 مليون ولادة في المستشفيات الأمريكية خلال الفترة من 2010 إلى 2020.

وكشفت النتائج أن الحوامل بتوأم مع ضغط دم طبيعي كن أكثر عرضة لدخول المستشفى بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار الضعف مقارنة بالحوامل بطفل واحد، وفقا لموقع "مجلة القلب الأوروبية".

تضاعف الخطر مع ارتفاع ضغط الدم

وتزداد هذه المخاطر بشكل ملحوظ لدى الأمهات اللاتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، حيث تصل احتمالية دخول المستشفى بسبب أمراض القلب إلى ثمانية أضعاف خلال السنة الأولى بعد الولادة.

ارتفاع معدل الحمل بتوأم

وأشار الدكتور الأمريكي كاندي أنانث من جامعة روتجرز في نيوجيرسي بـ الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن معدل الحمل بتوأم قد ارتفع في جميع أنحاء العالم بسبب علاجات الخصوبة وتقدم عمر الأمهات.

ونظراً لارتفاع معدل الوفيات بين الأمهات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، كان الهدف من الدراسة هو تحديد ما إذا كان الحمل بتوأم يزيد من هذا الخطر.

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