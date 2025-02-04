كيف يؤثر شرب المشروبات الغازية على مرضى السكري؟

كشفت دراسة عن وجود ارتباط بين تناول المشروبات الغازية المحلاة بانتظام وتدهور الحالة الصحية.

فقد حدد الباحثون في هذه الدراسة تسعة أنواع من البكتيريا التي يزيد استهلاك الصودا من نموها في الأمعاء.

وعندما تقوم هذه الميكروبات بتحليل الطعام، فإنها تنتج مركبات معينة أو مستقلبات، وقد وجد العلماء أن هذه المواد الكيميائية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقا لما نشره موقع "Medical News Today".

وأوضح فريق البحث من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك أن الآلية التي يؤثر بها تناول الصودا على الصحة قد تكون متعددة الأوجه.

كما أشار الخبراء إلى أن عوامل أخرى، مثل زيادة الوزن المفرط ومقاومة الأنسولين والالتهابات، تؤدي دورا في هذا التأثير.

وتشير الأدلة من الدراسة إلى أن استهلاك السكريات الرئيسية الموجودة في الصودا، مثل الفركتوز والجلوكوز مرتبط بثلاثة آثار سلبية رئيسية.

تشمل هذه الآثار، انخفاض تنوع بكتيريا الأمعاء، وانخفاض مستويات الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وهي نواتج أيضية تنتجها بكتيريا الأمعاء "الجيدة" التي تدعم الصحة العامة، وزيادة مستويات الأنواع البكتيرية المرتبطة بالالتهاب.

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