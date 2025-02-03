احذر شرب هذه العصائر على الريق.. تدمر المعدة والقولون

كتبت- نرمين ضيف الله:

تناول العصائر على الريق قد يسبب تأثيرات سلبية على صحة المعدة والقولون، خاصة إذا كانت تحتوي على مكونات حمضية مثل عصير الليمون أو البرتقال.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، أن بعض المشروبات قد تكون ضارة عند تناولها على معدة فارغة، لاحتوائها على نسب عالية من الأحماض.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الحمضيات يمكن أن تؤدي إلى تهيج جدار المعدة، مما يسبب حرقة وزيادة إفراز الأحماض، هذا التأثير يكون أكثر وضوحًا إذا كانت المعدة فارغة في الصباح، ما يؤدي إلى مشكلات في الهضم.

وأشارت إلى أن تناول العصائر الحمضية على الريق قد يتسبب في تهيج القولون، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، إذ يزيد من الشعور بالانتفاخ أو الألم.

ونصحت الدكتورة نهلة بتناول العصائر الطازجة التي تحتوي على مكونات غير حمضية وغنية بالألياف، مثل عصير التفاح أو الجزر، كما أكدت أن الأشخاص الذين يفضلون المشروبات الحمضية، يمكنهم تناولها بعد وجبات خفيفة لتقليل تأثيرها السلبي على المعدة والقولون.

اقرأ أيضا:

بعد سحب منتجات كوكاكولا.. هذا ما تفعله مادة الكلورات بجسمك

عدو خفي على سفرتك.. تناول هذا المشروب يدمر القلب ويرفع السكر

طبيب يحذر من علامات تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا

ما تأثير تناول طبق الفول بالبصل على الكوليسترول وصحة القلب؟.. مفاجأة

صدمة لمحبي الشاي بالحليب.. آثار الإفراط فيه أخطر مما تتصور