صحتك في رمضان| ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها في شهر رمضان؟

خلال شهر رمضان، من المهم التركيز على الأطعمة الصحية والمغذية، وتجنب الأطعمة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تزيد من الشعور بالعطش والتعب، حسبما ذكر معتز القيعي.

الأطعمة المالحة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، المخللات والمقرمشات المالحة والزيتون المملح، والأطعمة المعلبة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

الأجبان المالحة مثل الجبن القديم.

الأطعمة المقلية والدهنية

وأكد لـ"مصراوي"، الأطعمة المقلية مثل السمبوسك والبطاطس المقلية، والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الدهنية.

الأطعمة التي تحتوي على الزيوت المهدرجة.

الأطعمة السكرية والحلويات

الحلويات الرمضانية الغنية بالسكريات مثل الكنافة والقطايف، والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

الأطعمة الحارة والتوابل

الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الفلفل الحار والتوابل، الأطعمة التي تسبب تهيج المعدة والأمعاء.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، الكافيين مدر للبول، مما يزيد من فقدان السوائل والشعور بالعطش.

الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

الوجبات السريعة مثل البرغر والبيتزا، والأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية.

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