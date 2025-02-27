7 أطعمة شائعة تحافظ على صحة كليتك.. احرص على تناولها

تعد أمراض الكلى من المشكلات الصحية المزمنة التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل الفشل الكلوي، مما يستلزم غسيل الكلى أو زراعة كلية جديدة. ولحماية الكلى والحفاظ على صحتها، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن غني بأطعمة مفيدة تدعم وظائفها، وفقًا لموقعي "EatingWell" و"Forbes".

أطعمة مفيدة لصحة الكلى:

1. التفاح

يحتوي على البكتين، الذي يساعد في تقليل عوامل الخطر المرتبطة بتلف الكلى.

2. التوت

غني بمضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، التي تحمي الكلى من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

3. الأسماك الزيتية

مثل السلمون، وتتميز باحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، مما يساهم في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الكلى.

4. الخضروات الورقية الخضراء

غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم، مما يجعلها خيارًا صحيًا لمرضى الكلى.

5. الملفوف

يتميز بمحتواه المنخفض من الصوديوم، مما يجعله مفيدًا للوقاية من أمراض الكلى، إلى جانب احتوائه على فيتامينات ومعادن مفيدة للصحة العامة.

6. بياض البيض

مصدر غني بالبروتين وقليل الفوسفور، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص المصابين بأمراض الكلى مقارنة بصفار البيض أو اللحوم.

7. العدس

يوفر البروتين والألياف، مما يساعد في تقليل تراكم الحمض في الدم، وهو عامل رئيسي في تطور أمراض الكلى.

نمط حياة صحي لحماية الكلى

إضافة هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي يمكن أن يساهم في تقليل مخاطر أمراض الكلى ودعم وظائفها، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للمشكلات الكلوية.

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