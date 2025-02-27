دراسة.. عقار للتخسيس يخفف من أعراض مرض قاتل

كشفت دراسة حديثة عن فوائد جديدة لعقار “سيماجلوتايد”، المستخدم في علاج السكري من النوع الثاني، حيث أظهرت فعاليته في تحسين حالة مرضى قصور القلب ذو الكسر القذفي المحفوظ (HFpEF)، وهو أحد الأنواع الأكثر صعوبة في العلاج.

أبرز نتائج الدراسة:

• تحسن الأعراض لدى الرجال والنساء: شهد المرضى انخفاضًا في أعراض مثل ضيق التنفس، التعب، والتورم في الساقين والقدمين، إلى جانب تحسن القدرة على ممارسة النشاط البدني.

• فقدان وزن أكبر لدى النساء: فقدت النساء في المتوسط 9.6% من وزن الجسم، مقابل 7.2% لدى الرجال.

• تقليل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية: أكدت دراسات سابقة أن “سيماجلوتايد” يساعد في خفض احتمالية الإصابة بهذه المضاعفات.

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