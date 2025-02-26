احذر هذا النوع من الجبن.. قد يضر بصحة قلبك

كتبت - أسماء مرسي

يُعد الجبن من الأطعمة اللذيذة والمغذية، لكن بعض أنواعه قد تُشكل خطرًا على صحة القلب.

ووفقًا لموقع "Eat This"، يُعتبر الجبن الكريمي من أسوأ الأنواع لصحة القلب، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، مع قلة العناصر الغذائية المفيدة.

لماذا يشكل الجبن الكريمي خطرًا على القلب؟

غني بالدهون المشبعة

تُشكل الدهون المشبعة حوالي 87% من السعرات الحرارية في الجبن الكريمي، مما يجعله مصدرًا رئيسيًا لهذه الدهون الضارة. ويزداد الخطر لدى مرضى القلب، حيث يُوصى بعدم تجاوز 300 ملليجرام من الكوليسترول يوميًا، بينما تحتوي ملعقتان كبيرتان من الجبن الكريمي على 29 ملليجرامًا من الكوليسترول.

فقير بالعناصر الغذائية

رغم قوامه الكريمي ومذاقه الغني، إلا أن الجبن الكريمي يفتقر إلى العناصر الغذائية المفيدة، مما يجعله خيارًا غير صحي للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا.

كيف تختار الجبن الصحي؟

تناول الجبن الكريمي باعتدال وتجنب الإفراط فيه.

اختر بدائل صحية تحتوي على دهون مشبعة أقل وكوليسترول منخفض، مثل الجبن القريش.

احرص على قراءة المعلومات الغذائية عند شراء الجبن لضمان اختيار الأصناف المفيدة لصحتك.

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