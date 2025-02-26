مشروب شهير يحارب الكوليسترول الضار ويحمي الكبد

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تمنحه خصائص فريدة، فهو يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وحماية الكبد، وتعزيز وظائف الدماغ، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

إليك بعض المعلومات المفصلة حول فوائده، وفقًا لما جاء في صحيفة، medicalxpress.

فوائد الشاي الأخضر للكوليسترول والكبد

مضادات الأكسدة

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الفلافونويد، وخاصة الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة قوية.

تساعد هذه المركبات على تقليل الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

كما أنها تحمي الكبد من التلف الناتج عن السموم والجذور الحرة.

تحسين وظائف الكبد

تشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الكبد وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

يساعد في إزالة السموم من الكبد.

تقليل الدهون الثلاثية

يساعد الشاي الأخضر في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وهي نوع آخر من الدهون الضارة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

نصائح لتناول الشاي الأخضر

للحصول على أقصى استفادة، تناول 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.

يمكنك إضافة الليمون أو العسل لتحسين الطعم وزيادة الفوائد.

تجنب إضافة السكر أو الحليب، لأن ذلك قد يقلل من فوائده.

يفضل شرب الشاي الاخضر غير المغلي.