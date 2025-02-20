أكثر من مجرد نكهة.. 5 توابل "خارقة" تحمي من السرطان

كتبت- أسماء مرسي:

إضافة مجموعة من التوابل إلى النظام الغذائي يسهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتعزيز الصحة العامة، فبالإضافة إلى نكهتها اللذيذة، تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

فيما يلي، إليكم 5 توابل مفعولها "سحري" تقلل خطر الإصابة بالسرطان، وفقا لموقعي "thehealth" و"ndtv".

الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على مركبات فعالة مثل البيبيرين، التي تمتلك قدرة على محاربة الجذور الحرة المسببة للأمراض، مثل السرطان، كما أن استهلاكه يعزز امتصاص العناصر الغذائية الأخرى، ما يزيد من فوائده الصحية.

الكركم

من أقوى التوابل المضادة للسرطان، وذلك بفضل احتوائه على مادة الكركمين، الذي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة تعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها.

الزنجبيل

يحتوي أيضا على مركبات مثل جينجيرول وشوجول، التي تمنحه خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، تساعد على تحفيز موت الخلايا السرطانية وتقليل الإجهاد التأكسدي، الذي يرتبط بتطور السرطان.

القرفة

تتميز القرفة بغناها بمادة سينامالديهيد، التي تمتلك تأثيرات مضادة للأورام، كما تساعد على تثبيط تكاثر الخلايا السرطانية وتقليل الالتهاب، كما تعزز قدرة الجسم على مكافحة الإجهاد التأكسدي.

بذور الشمر

بسبب احتوائها على الأنيثول، وهو مركب ذو خصائص مضادة للسرطان، لذا يُسهم إضافتها إلى الوجبات في تثبيط نمو الخلايا السرطانية والحماية من تلف الحمض النووي، كما أن الشمر غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي.

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