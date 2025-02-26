تتحول لسموم.. 3 أطعمة لا ينصح بغسلها قبل تناولها

كتبت - آلاء نبيل:

عادة ما تقوم ربات المنزل بغسل جميع الأطعمة اعتقادًا منها أنها تحتوي على الجراثيم، حتى يتم تناولها بأمان، ولكن هناك بعض الأطعمة غسلها يمكن أن يهدد الصحة.

وذلك ما سنعرفه في السطور التالية، وفقًا لما ذكره موقع thedailymeal.

1- اللحوم الحمراء:

غسل اللحوم الحمراء النيئة لا يتخلص من البكتيريا، بل يمكن أن ينشر أيضًا البكتيريا الملتصقة بسطح اللحوم الحمراء في مطبخك، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي إلى تدهور جودة اللحم ويعرقل عملية طهيها بشكل فعال.

2- الفطريات:

يعتبر الفطر من الأطعمة التي تحتوي على مسامات كثيرة، كما أن قوامه الذي يشبه الاسفنج يمتص الماء الذي يتم غسله به، فبدلا من التخلص من الأوساخ يمكنها أن تدخل في المسامات، ويمكن للماء الذي يمتصه الفطر أن يعيق عملية الطهي وبالتالي يفقد قيمته، وعادة لا تحتاج إلى الماء لتنظيفه من الأوساخ، يمكن إحضار فرشة جافة وفركه فقط.

3- الدجاج:

غسل الدجاج يزيد من تناثر قطرات الماء التي يمكن أن تكون محملة بالبكتيريا التي تحاول التخلص منها، حيث يمكن أن يزداد خطر الإصابة بـ بكتيريا كامبيلوباكتر والسالمونيلا، وينتج عنها أعراض خطيرة منها الحمى والتقلصات ومشاكل الجهاز الهضمي، وعندما تتناثر هذه البكتيريا في جميع أنحاء الحوض، فإنك تزيد من فرص إصابتك بالعدوى.

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