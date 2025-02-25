هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ماء الزنجبيل مع بذور الشيا

يهتم الكثيرون بتحسين صحتهم ومستويات الطاقة لديهم، بينما يسعى آخرون إلى إنقاص الوزن الزائد.

وفي هذا السياق، هناك مشروب طبيعي يمكن تناوله لتحقيق هذه الأهداف، وهو "ماء الزنجبيل والشيا"، وفقا لموقع "Times of India".

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة مثل جينجيرول وشوجول، والتي تسهم في زيادة حرق السعرات الحرارية وأكسدة الدهون، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويحسن الهضم، ما يقلل من الانتفاخ ويحسن صحة الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الزنجبيل في التحكم في الشهية عن طريق تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

بالإضافة إلى، يساعد استهلاكه على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يمنع الارتفاع المفاجئ وتخزين الدهون.

بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تمتص الماء وتتمدد في المعدة، ما يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول السعرات الحرارية، كما تحتوي على البروتين الذي يساعد في التحكم في الشهية ودعم صحة العضلات، بالإضافة إلى ذلك، مصدرا جيدا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تقلل من الالتهابات وتدعم حرق الدهون، واستقرار مستويات السكر في الدم، ما يمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام وانخفاض الطاقة.

فوائد صحية أخرى لمزيج الزنجبيل والشيا

تحسين الهضم:

يعزز الزنجبيل إنتاج الإنزيمات الهضمية، مما يساعد على تكسير الطعام بكفاءة أكبر وتقليل الانتفاخ.

تعزيز التمثيل الغذائي

تؤدي المركبات الموجودة في الزنجبيل إلى زيادة معدل التمثيل الغذائي، وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

التحكم في الشهية

يعزز كل من الزنجبيل وبذور الشيا الشعور بالشبع، ما يقلل من تناول السعرات الحرارية ويساعد في إنقاص الوزن.

دعم صحة القلب

أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.

طريقة تحضير ماء الزنجبيل والشيا

لتحضير هذا المشروب الصحي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

2 كوب من الماء.

الطريقة:

انقع بذور الشيا في ربع كوب من الماء لمدة ساعتين.

ابشر الزنجبيل واعصره، ثم اخلطه مع باقي كمية الماء.

أضف بذور الشيا المنقوعة إلى ماء الزنجبيل.

قلب المكونات جيدًا حتى تمتزج.

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