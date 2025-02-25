احرص على تناولها.. 4 أطعمة تحارب الكوليسترول الضار

الكوليسترول مادة شمعية ضرورية للجسم لبناء الخلايا وإنتاج الهرمونات وتكوين فيتامين "د"، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكولسترول "الضار" إلى مشكلات صحية خطيرة مثل الذبحة الصدرية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفي هذا الصدد، أشارت خبير التغذية البريطانية ماريو أورتيز إلى أن هناك 4 أطعمة تساعد على ضبط مستويات الكوليسترول المرتفعة، وفقا لصحيفة "بريستول بوست" البريطانية.

الشوفان

يحتوي الشوفان على مادة البيتا جلوكان، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تقليل الكولسترول الضار في الدم.

الأفوكادو

فاكهة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهي دهون صحية تساعد على خفض مستويات الكولسترول الضار ورفع مستويات الكولسترول الجيد.

الفواكه

تعتبر الفواكه مثل التفاح والبرتقال والتوت مصادر ممتازة للبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على تحسين نسبة الكولسترول في الدم.

بذور الشيا

بفضل احتوائها على نوع من الألياف الجيلاتينية التي تُسهم في تقليل الكولسترول الضار في الدم دون التأثير على الدهون الثلاثية أو الكولسترول الجيد.

نصائح إضافية لخفض الكولسترول

بالإضافة إلى تناول هذه الأطعمة المفيدة، توصي هيئة الخدمات البريطانية بتقليل استهلاك الأطعمة الدهنية، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، كما يُنصح بتناول المزيد من الأسماك الزيتية وزيت الزيتون والأرز البني وخبز الحبوب الكاملة والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات.

بالإضافة إلى النظام الغذائي، يؤدي النشاط البدني المنتظم والإقلاع عن التدخين إلى خفض مستويات الكولسترول وتحسين صحة القلب.

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