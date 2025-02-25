ما هي الطريقة المثالية لسلق البيض؟

توصل باحثون إيطاليون إلى طريقة جديدة لطهي البيض قد تكون الأمثل للحصول على بيضة مسلوقة بمواصفات ممتازة، لكنها قد تستغرق وقتًا أطول من الطرق التقليدية.

الطريقة العلمية وراء "البيض المثالي"

اعتمد الباحثون من جامعة نابولي فيديريكو الثاني والمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا على أسلوب علمي لتحديد أفضل طريقة لسلق البيض، إذ قاموا بتجربة طهي كل من البياض والصفار في درجات حرارة مختلفة، حيث يتطلب البياض درجة حرارة 85 مئوية بينما ينضج الصفار في درجة حرارة 65 مئوية، وفقا لما نشره موقع "New Atlas" نقلا عن دورية "Communications Engineering".

التغلب على تحديات الطهي

لتحقيق التوازن المثالي بين نضج البياض والصفار، ابتكر الباحثون طريقة فريدة أطلقوا عليها اسم "الطهي الدوري"، والتي تعتمد على التناوب بين وضع البيض في ماء مغلي (100 درجة مئوية) ونقله إلى ماء دافئ (30 درجة مئوية) كل دقيقتين لمدة 32 دقيقة.

نتائج مبهرة وفوائد صحية

تم تقييم البيض المطهي بهذه الطريقة من حيث الملمس والمذاق، بالإضافة إلى تحليله باستخدام تقنيات علمية متقدمة.

وكشفت النتائج عن أن هذه الطريقة تحافظ على درجة حرارة الصفار ثابتة عند 67 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة حرارة البياض بين 35 و 100 درجة مئوية.

كما أظهر التحليل الكيميائي أن البيض المطبوخ بالطهي الدوري يحتوي على مستوى أعلى من البوليفينول في صفاره مقارنة بالطرق التقليدية.

والبوليفينول هي مركبات نباتية تعزز الصحة، وتوجد في البيض نتيجة تغذية الدجاج على علف يحتوي عليها.

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