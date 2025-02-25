العضلات والدهون.. كيف يؤثران على حرق السعرات الحرارية؟

بينما تعمل بعض أعضاء الجسم باستمرار، مثل المخ، يمكن لأنسجة أخرى، كالعضلات والدهون، أن تدخل في حالة غير نشطة، فالعضلات لا تنشط إلا عند ممارسة الرياضة، بينما الدهون البنية تنشط فقط في البرد للمساعدة في تدفئة الجسم.

العضلات والدهون وحرق السعرات الحرارية:

عندما يكون الشخص في حالة راحة، تحرق العضلات والدهون عددًا قليلًا جدًا من السعرات الحرارية، ما يجعلهما غير مؤثرين في فقدان الوزن، لكن، هناك اعتقاد شائع بأنه عند بناء العضلات من خلال الرياضة، فإن هذه العضلات الأكبر حجمًا ستحرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، وفقا لموقع "Live Science".

كيف تحرق العضلات السعرات الحرارية؟

السعرات الحرارية هي وحدات طاقة من الطعام، ويخزن الجسم الفائض منها على شكل دهون، يتم تكسير معظمها بواسطة الأعضاء النشطة باستمرار، كالمخ والقلب والكلى والكبد، أما العضلات غير النشطة والدهون البنية فتستخدم القليل من الطاقة.

التمارين الرياضية وحرق السعرات الحرارية:

أظهرت الدراسات أن الرجال الذين يمارسون تدريبات المقاومة يحرقون أكثر من 12.6 سعرة حرارية في الدقيقة، بينما يحرق الرجال الذين يركضون على جهاز المشي حوالي 9.5 سعرة حرارية في الدقيقة، بالمقابل، يحرق نصف كيلوجرام من العضلات أثناء الراحة 0.004 سعرة حرارية فقط في الدقيقة.

تمارين الكارديو والمقاومة:

يقول إدوارد ميريت، أخصائي علم الحركة في جامعة ساوث ويسترن الأمريكية: "أفضل طريقة لحرق السعرات الحرارية هي تمارين القلب والأوعية الدموية".

الدهون البنية وحرق السعرات الحرارية:

معظم الدهون في الجسم هي "دهون بيضاء" غير مفيدة لحرق السعرات الحرارية، لكن البشر لديهم أيضًا "دهون بنية"، تحرق السعرات الحرارية لتنظيم درجة حرارة الجسم في البرد.

مقارنة حرق الدهون البنية والعضلات للسعرات الحرارية:

عند المقارنة بين كفاءة حرق الدهون البنية والعضلات للسعرات الحرارية، نجد أن النتائج ليست مبهرة، فالدهون البنية تحرق سعرتين حراريتين فقط في اليوم عندما تكون غير نشطة، و20 سعرة حرارية إضافية خلال 90 دقيقة من التعرض للبرد، بينما يمكن حرق نفس العدد من السعرات الحرارية خلال دقيقتين من التمارين التي تنشط العضلات.

حمامات الثلج والدهون البنية:

حمامات الثلج قد تحرق سعرات حرارية إضافية عن طريق إحداث الارتعاش، بدلا من تنشيط الدهون البنية.

التمارين الرياضية في الطقس البارد:

ممارسة التمارين الرياضية في درجات حرارة باردة جدًا، يحد من تدفق الدم في الجسم ويقلل من قدرة الشخص على أداء التمرين.

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