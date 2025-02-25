ما هي كمية الخضراوات التي يجب تناولها يوميا؟

كشفت الطبيبة أنطونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية الروسية، عن أهمية لتناول كميات كافية من الخضروات والحبوب الكاملة في النظام الغذائي اليومي.

الخضروات والفواكه:

وتوضح "ستارودوبوفا" أن الحد الأدنى الموصى به لتناول الخضروات يومياً هو 400 جرام، مشيرة إلى ضرورة تنويع مصادر الخضروات والفواكه للحصول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبيوفلافونويد، وتعتبر هذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة الجسم ووقايته من الأمراض، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

الحبوب الكاملة:

وتضيف الخبيرة أن منتجات الحبوب الكاملة، مثل الحبوب غير المكررة والمعكرونة المصنوعة من القمح القاسي والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، تعتبر مصدراً ممتازاً للكربوهيدرات والألياف الغذائية.

وتساعد هذه الألياف على تنظيم عملية التمثيل الغذائي للدهون وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

البروتين:

وشددت الطبيبة على أهمية تناول مصادر البروتين الكامل، مثل اللحوم والدواجن (الأرانب والديك الرومي والدجاج) ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك، فهي الأطعمى ضرورية لبناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

التقليل من الحلويات والمعجنات:

حذرت أيضا من الإفراط في تناول الحلويات والمعجنات، وتنصح بتقليل استهلاك هذه الأطعمة، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن.

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