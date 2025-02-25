طرق بسيطة للتحقق من جودة مياه الشرب في المنزل

الماء هو أساس الحياة، وشرب الماء الملوث يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، ولكن، هناك عدة طرق بسيطة يمكنك من خلالها فحص جودة مياه الشرب في منزلك.

في هذا الصدد، ذكر الخبير الروسي في علم الكيمياء، أندريه دوروخوف، بعض النصائح المهمة التي تساعدك على التأكد من سلامة المياه التي تشربها، وفقا لوكالة "فيستي رو" الروسية.

الفحص الحسي

يبدأ فحص جودة المياه بتقييم خصائصها الحسية: اللون، الرائحة، الطعم، والعكارة، يجب أن يكون الماء الصالح للشرب شفافًا تمامًا وخاليًا من أي لون أو عكارة.

يشير اللون الأصفر إلى وجود رواسب الحديد، بينما يدل اللون الأخضر على وجود طحالب دقيقة، كما يجب أن تكون المياه عديمة الرائحة، فالروائح الغريبة مثل رائحة الكلور أو كبريتيد الهيدروجين تنبه إلى وجود مواد ضارة.

فضلا عن، يجب أن يكون الماء بلا طعم، فالطعم المالح أو المعدني أو أي طعم غير عادي آخر يشير إلى وجود مشكلة في جودة الماء.

شرائط الاختبار

وأشار الخبير إلى أنه يمكن اختبار جودة ماء الشرب أيضا من خلال شرائط خاصة تباع في الصيدليات وبعض محلات اللوازم المخبرية، وهذه الشرائط تسمح بتحليل المياه بسرعة وسهولة للحصول على مؤشرات أساسية مثل درجة الحموضة والصلابة ومحتوى الكلور والنترات، إذ يتم غمر الشريط في الماء لفترة معينة، ومن ثم يرفع من الماء ويتم مقارنة لونه بمقياس الألوان الموجود على العبوة".

أدوات منزلية بسيطة

بالإضافة إلى الشرائط، توجد بعض الأدوات والمعدات البسيطة التي يمكنك استخدامها لفحص جودة المياه في المنزل.

هذه الأدوات تساعدك على الكشف عن الشوائب، الكائنات الدقيقة، أو وجود كميات زائدة من الحديد، المنجنيز، النترات، الكبريتات، وغيرها من العناصر الكيميائية الضارة.

اقرأ أيضا:

احذر أمراض القلب والسرطان.. أضرار الإفراط في تناول القهوة على الريق

طبيب يحذر من استخدام هذه الطاسة أثناء القلي.. تسبب السرطان

بؤرة للسرطان.. تحذير من تخزين الطماطم "المفعصة" في رمضان

بـ15 جنيها.. فاكهة تخفض ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب

تحذير من تفريز البطاطس والأطعمة نصف المقلية.. مخاطر غير متوقعة