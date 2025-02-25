ما تأثير شاشات الهاتف المحمول على صحة عين الطفل؟

حذرت دراسة حديثة من مخاطر الإفراط في استخدام الشاشات على صحة عيون الأطفال، حيث كشفت أن الأطفال الذين يقضون ما بين ساعة إلى 4 ساعات يوميا أمام الشاشات، سواء هواتف ذكية أو أجهزة لوحية، معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بقصر النظر.

وأشارت الدراسة إلى أن كل ساعة إضافية يقضيها الطفل أمام الشاشة تزيد من احتمالية الإصابة بقصر النظر بنسبة 21%.

وأظهرت الدراسة أن حتى ساعة واحدة فقط من استخدام الشاشة يوميا قد تكون كافية لتهديد نظر الطفل، ما يعني أن العديد من الأطفال قد يحتاجون إلى ارتداء نظارات في سن مبكرة.

وقد ازدادت هذه النسبة بشكل ملحوظ لدى الأطفال الذين يقضون ما بين ساعة إلى 4 ساعات يومياً، مع استمرار الارتفاع التدريجي في خطر الإصابة، وفقا لموقع "هيلث داي".

وصف الباحثون هذه الزيادة في حالات قصر النظر بـ "جائحة قصر النظر"، حيث أصبحت هذه المشكلة الصحية شائعة بشكل متزايد بين الأطفال والمراهقين، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى زيادة الأنشطة التي تتطلب تركيزاً بصرياً عن قرب، مثل استخدام الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو، بالإضافة إلى قلة الأنشطة الخارجية التي تعود بالفائدة على صحة العيون.

اقرأ أيضا:

احذر أمراض القلب والسرطان.. أضرار الإفراط في تناول القهوة على الريق

طبيب يحذر من استخدام هذه الطاسة أثناء القلي.. تسبب السرطان

بؤرة للسرطان.. تحذير من تخزين الطماطم "المفعصة" في رمضان

بـ15 جنيها.. فاكهة تخفض ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب

تحذير من تفريز البطاطس والأطعمة نصف المقلية.. مخاطر غير متوقعة