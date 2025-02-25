6 نصائح فعالة للتخلص من تجاعيد الرقبة

تعتبر الرقبة، إلى جانب اليدين، مرآة تعكس العمر الحقيقي للشخص، فمع مرور الوقت، تظهر التجاعيد والترهلات على الجلد الرقيق في هذه المنطقة الحساسة، ما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول فعالة.

وفي هذا الصدد، ذكرت الدكتورة جودي كومستوك، طبيبة الأمراض الجلدية مجموعة من الطرق الأخرى لإخفاء علامات الشيخوخة في منطقة الرقبة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أشعة الشمس

التعرض المفرط لأشعة الشمس هو السبب الرئيسي لشيخوخة الرقبة، جلد الرقبة، على عكس بشرة الوجه، أقل مرونة في التجدد، ما يجعل آثار أضرار الشمس أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.

لذا، تنصح الدكتورة باستخدام واقي الشمس كمرطب يومي، حتى في الأيام التي نقضيها داخل المنزل، وذلك للمساعدة في ترطيب البشرة وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تحلل الكولاجين والإيلاستين.

عدم الإفراط في استخدام الهاتف

مشكلة أخرى تواجه الكثيرون، وهي "رقبة التقنية"، وهي الخطوط التي تتشكل نتيجة إمالة الرأس باستمرار إلى الأسفل عند استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

تجنب رفع الأثقال

رفع الأثقال بطريقة خاطئة قد يؤدي أيضاً إلى شيخوخة الرقبة، حيث إن استخدام الرقبة بشكل مفرط أثناء رفع الأثقال قد يتسبب في ضخامة الجلد وتمدده.

الوشاح

ينصح الدكتور بريندان كامب، طبيب الأمراض الجلدية المقيم في نيويورك، باستخدام وشاح أو غطاء للرقبة مصنوع من عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية، على أن يكون خفيف الوزن لمنع التعرق الزائد. ويؤكد على أن إهمال العناية بجلد الرقبة يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة عليه بمعدل أسرع من جلد الوجه.

منتجات العناية بالرقبة

استخدام كريمات تخفيف التجعد وترطيب البشرة يحتوي على الريتينول، والذي يمكن استخدامه أيضاً على منطقة الصدر والفك.

علاجات غير جراحية

وإذا لم تحقق الكريمات النتيجة المرجوة، أو كان استخدامها يومياً مرهقاً، يقترح جراحو التجميل "التريماج"، وهو تقنية غير جراحية لتنعيم البشرة وشدها وتحديد شكلها.

و"التريماج"، علاج شد الجلد غير الجراحي الذي يستخدم طاقة الترددات الراديوية لتسخين الجلد، والمساعدة في علاج التجاعيد والسيلوليت، ما يجعله بديلاً شائعاً لشد الرقبة.

كما تعمل تقنية داكسيفاي Daxxify، التي تزيل خطوط العبوس، على تنعيم التجاعيد أيضاً.

كما تظهر عملية الوخز بالإبر الدقيقة لتحفيز إنتاج الكولاجين نتائج جيدة، كما يوضح خبراء التجميل، وكذلك حقن البوتوكس البديل.

اقرأ أيضا:

احذر أمراض القلب والسرطان.. أضرار الإفراط في تناول القهوة على الريق

طبيب يحذر من استخدام هذه الطاسة أثناء القلي.. تسبب السرطان

بؤرة للسرطان.. تحذير من تخزين الطماطم "المفعصة" في رمضان

بـ15 جنيها.. فاكهة تخفض ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب

تحذير من تفريز البطاطس والأطعمة نصف المقلية.. مخاطر غير متوقعة