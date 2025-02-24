لصحة أفضل.. 5 أطعمة ومشروبات تجنب تناولها مع البيض

كتبت- أسماء العمدة:

البيض يعد غذاءً غنيًا بالبروتين والعناصر الغذائية، ولكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يُفضل تجنب تناولها معه لتجنب مشاكل في الهضم أو امتصاص العناصر الغذائية.

السكر

أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن تناول السكر مع البيض قد يؤدي إلى تفاعلات كيميائية تضر بالأحماض الأمينية الموجودة في البيض، مما يقلل من قيمته الغذائية. قد يتسبب هذا المزيج أيضًا في تكوين جلطات في الدم.

الشاي والقهوة

أضاف "القيعي" أن الشاي والقهوة يحتويان على حمض التانيك، الذي يعيق امتصاص الحديد الموجود في البيض، ما قد يؤدي إلى نقص الحديد، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

الأطعمة الحمضية

الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والحمضيات قد تسبب مشاكل في الهضم عند تناولها مع البيض، قد يؤدي ذلك إلى حرقة المعدة أو ارتجاع المريء.

الموز

تناول الموز مع البيض قد يكون ثقيلاً على المعدة ويستغرق وقتًا أطول للهضم، ما قد يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ أو الغازات.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل السجق والبسطرمة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الكيميائية الضارة، يجب تجنب تناولها مع البيض لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واختتم القيعي: "يفضل تناول البيض مع الخضروات الورقية أو الخضروات غير النشوية لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الجهاز الهضمي، استشر طبيبك قبل تناول البيض مع أي أطعمة أخرى".

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