ما سبب خوف بعض الأشخاص من الاستحمام؟.. مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي

بينما يعتبر الاستحمام روتينا يوميا مريحا، إلا أنه قد يثير الرهبة لدى البعض.

وفي السطور التالية يستعرض "مصراوي" أسباب وأعراض وعلاج فوبيا الاستحمام، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

ما هي فوبيا الاستحمام؟

يعاني الأشخاص المصابون بالرهاب من خوف شديد ومفرط من الاستحمام

أعراض فوبيا الاستحمام

تسارع النبض وخفقان القلب

صعوبة في التنفس

الشعور بالإغماء أو الدوخة

الشعور فجأة بالحرارة أو البرودة

الرعشة

التعرق المفاجئ

جفاف الفم

الغثيان

أسباب فوبيا الاستحمام

الصدمة

التجارب المؤلمة أثناء الاستحمام، كالمواقف التي كادت أن تؤدي إلى الغرق، يمكن أن تتسبب في تطوير رهاب الاستحمام لدى الشخص.

العوامل البيئية

على سبيل المثال، قد يلاحظ الطفل شخصا ما في عائلته يكره الاستحمام أو يخاف منه، ومن ثم قد يتطور لديه نفس نمط السلوك ويكره الاستحمام.

طرق علاج فوبيا الاستحمام

العلاج السلوكي المعرفي

هو نوع من العلاج النفسي الذي يهدف إلى مساعدة الأفراد على فهم وتغيير أنماط التفكير والسلوك السلبية التي تسهم في مشاكلهم العاطفية والنفسية.

علاج التعرض

هو أسلوب علاجي فعال يستخدم لمساعدة الأفراد على التغلب على المخاوف والرهاب.

الأدوية

قد يلجأ الطبيب المعالج إلى وصف بعض الأدوية للمساعدة في تخفيف الأعراض، خاصة إذا كان المريض يعاني من اضطرابات نفسية مصاحبة تستدعي علاجا.

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