ما سبب خوف بعض الأشخاص من الاستحمام؟.. مفاجأة

ما سبب خوف بعض الأشخاص من الاستحمام؟.. مفاجأة
كتبت- شيماء مرسي
بينما يعتبر الاستحمام روتينا يوميا مريحا، إلا أنه قد يثير الرهبة لدى البعض.
وفي السطور التالية يستعرض "مصراوي" أسباب وأعراض وعلاج فوبيا الاستحمام، وفقا لموقع "medicalnewstoday".
ما هي فوبيا الاستحمام؟
يعاني الأشخاص المصابون بالرهاب من خوف شديد ومفرط من الاستحمام
أعراض فوبيا الاستحمام
تسارع النبض وخفقان القلب
صعوبة في التنفس
الشعور بالإغماء أو الدوخة
الشعور فجأة بالحرارة أو البرودة
الرعشة
التعرق المفاجئ
جفاف الفم
الغثيان
أسباب فوبيا الاستحمام
الصدمة
التجارب المؤلمة أثناء الاستحمام، كالمواقف التي كادت أن تؤدي إلى الغرق، يمكن أن تتسبب في تطوير رهاب الاستحمام لدى الشخص.
العوامل البيئية
على سبيل المثال، قد يلاحظ الطفل شخصا ما في عائلته يكره الاستحمام أو يخاف منه، ومن ثم قد يتطور لديه نفس نمط السلوك ويكره الاستحمام.
طرق علاج فوبيا الاستحمام
العلاج السلوكي المعرفي
هو نوع من العلاج النفسي الذي يهدف إلى مساعدة الأفراد على فهم وتغيير أنماط التفكير والسلوك السلبية التي تسهم في مشاكلهم العاطفية والنفسية.
علاج التعرض
هو أسلوب علاجي فعال يستخدم لمساعدة الأفراد على التغلب على المخاوف والرهاب.
الأدوية
قد يلجأ الطبيب المعالج إلى وصف بعض الأدوية للمساعدة في تخفيف الأعراض، خاصة إذا كان المريض يعاني من اضطرابات نفسية مصاحبة تستدعي علاجا.
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