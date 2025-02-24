سر جمال الكوريات.. 6 أنواع شاي للحصول على بشرة زجاجية

كتبت- شيماء مرسي:

دائما تثير بشرة النساء الكوريات الدهشة والإعجاب، فهي تتميز بالنقاء والإشراق والشباب الدائم.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن أحد أسرار جمال الكوريات، وهو تناول أنواع معينة من الشاي، تسهم في الحصول على بشرة زجاجية وإطلالة أكثر شبابا.

شاي الجنسنج

مشروب كوري شهير، يعرف بفوائده الصحية المتعددة، فهو يساعد على مكافحة التعب والإرهاق وتعزيز الصحة العقلية وإدارة الإجهاد وتحسين البشرة.

شاي الليمون

يحتوي على فيتامين سي، لذا فهو يسهم في علاج السعال ونزلات البرد والتهاب الحلق وتعزيز مستويات الطاقة وتقوية المناعة والحصول على بشرة زجاجية.

شاي الزنجبيل

يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، مما يسهم في تحسين البشرة ومنحها نضارة وإشراقة وتخفيف الالتهابات في جميع أنحاء الجسم وتأخير ظهور علامات الشيخوخة ودعم وظائف الجهاز المناعي.

شاي أوميجا

شاي أوميجا المصنوع من التوت الغني بمضادات الأكسدة يحارب الجذور الحرة، ما يبطئ الشيخوخة ويحسن الصحة العامة.

الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر الكوري "نوكشا" بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة القوية، التي تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما يسهم تناوله بانتظام في الوقاية من الأمراض المزمنة.

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