سر جمال الكوريات.. 6 أنواع شاي للحصول على بشرة زجاجية
كتبت- شيماء مرسي:
دائما تثير بشرة النساء الكوريات الدهشة والإعجاب، فهي تتميز بالنقاء والإشراق والشباب الدائم.
وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن أحد أسرار جمال الكوريات، وهو تناول أنواع معينة من الشاي، تسهم في الحصول على بشرة زجاجية وإطلالة أكثر شبابا.
شاي الجنسنج
مشروب كوري شهير، يعرف بفوائده الصحية المتعددة، فهو يساعد على مكافحة التعب والإرهاق وتعزيز الصحة العقلية وإدارة الإجهاد وتحسين البشرة.
شاي الليمون
يحتوي على فيتامين سي، لذا فهو يسهم في علاج السعال ونزلات البرد والتهاب الحلق وتعزيز مستويات الطاقة وتقوية المناعة والحصول على بشرة زجاجية.
شاي الزنجبيل
يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، مما يسهم في تحسين البشرة ومنحها نضارة وإشراقة وتخفيف الالتهابات في جميع أنحاء الجسم وتأخير ظهور علامات الشيخوخة ودعم وظائف الجهاز المناعي.
شاي أوميجا
شاي أوميجا المصنوع من التوت الغني بمضادات الأكسدة يحارب الجذور الحرة، ما يبطئ الشيخوخة ويحسن الصحة العامة.
الشاي الأخضر
يتميز الشاي الأخضر الكوري "نوكشا" بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة القوية، التي تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما يسهم تناوله بانتظام في الوقاية من الأمراض المزمنة.
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