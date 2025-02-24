هل يعاني كبدك بصمت؟.. 4 علامات جلدية تحذرك من مشكلة صحية

كتبت- شيماء مرسي:

يطلق على أمراض الكبد في كثير من الأحيان اسم "القاتل الصامت"، وذلك لأنها لا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة.

وبمجرد أن تبدأ في ظهور أعراض أمراض الكبد، يكون هذا العضو قد تعرض بالفعل للتلف والندوب، ويعرف هذا باسم تليف الكبد، وفقا لموقع "إكسبريس".

ويوجد 4 علامات تظهر على البشرة قد تشير إلى وجود أمراض الكبد الأساسية، وهما كالتالي:

1. اليرقان

هو اصفرار الجلد والعينين بسبب ارتفاع مستويات البيليروبين، ويعد من ضمن العلامات الكلاسيكية التي تدل على مرض الكبد، حيث أن الكبد مسؤول عن معالجة البيليروبين.

2.الأورام الوعائية العنكبوتية

عبارة عن أوعية دموية متوسعة صغيرة تشبه شبكات العنكبوت، وعادة ما تظهر على الوجه أو الرقبة أو الصدر، وتنتج هذه الأورام عن زيادة مستويات هرمون الاستروجين، وهو ما قد يحدث في أمراض الكبد.

3.احمرار راحة اليد والتهابها

غالبا ما يصاحب احمرار راحة اليد تورم، ويرجع هذا إلى زيادة تدفق الدم ومستويات هرمون الاستروجين، والتي يمكن أن تكون علامة على خلل في وظائف الكبد.

4.الحكة دون سبب واضح

تزداد سوءا في الليل، وقد يكون هذا بسبب تراكم أملاح الصفراء في الجلد، وهو ما قد يحدث في حالة مشكلات الكبد.

الأسباب الرئيسية لأمراض الكبد هي السمنة، والإصابة بالتهاب الكبد غير المشخص.

ويمكن تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد عن طريق محاولة الحفاظ على وزن صحي، والحصول على التطعيم ضد التهاب الكبد.

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