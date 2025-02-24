هل يعاني كبدك بصمت؟.. 4 علامات جلدية تحذرك من مشكلة صحية
كتبت- شيماء مرسي:
يطلق على أمراض الكبد في كثير من الأحيان اسم "القاتل الصامت"، وذلك لأنها لا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة.
وبمجرد أن تبدأ في ظهور أعراض أمراض الكبد، يكون هذا العضو قد تعرض بالفعل للتلف والندوب، ويعرف هذا باسم تليف الكبد، وفقا لموقع "إكسبريس".
ويوجد 4 علامات تظهر على البشرة قد تشير إلى وجود أمراض الكبد الأساسية، وهما كالتالي:
1. اليرقان
هو اصفرار الجلد والعينين بسبب ارتفاع مستويات البيليروبين، ويعد من ضمن العلامات الكلاسيكية التي تدل على مرض الكبد، حيث أن الكبد مسؤول عن معالجة البيليروبين.
2.الأورام الوعائية العنكبوتية
عبارة عن أوعية دموية متوسعة صغيرة تشبه شبكات العنكبوت، وعادة ما تظهر على الوجه أو الرقبة أو الصدر، وتنتج هذه الأورام عن زيادة مستويات هرمون الاستروجين، وهو ما قد يحدث في أمراض الكبد.
3.احمرار راحة اليد والتهابها
غالبا ما يصاحب احمرار راحة اليد تورم، ويرجع هذا إلى زيادة تدفق الدم ومستويات هرمون الاستروجين، والتي يمكن أن تكون علامة على خلل في وظائف الكبد.
4.الحكة دون سبب واضح
تزداد سوءا في الليل، وقد يكون هذا بسبب تراكم أملاح الصفراء في الجلد، وهو ما قد يحدث في حالة مشكلات الكبد.
الأسباب الرئيسية لأمراض الكبد هي السمنة، والإصابة بالتهاب الكبد غير المشخص.
ويمكن تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد عن طريق محاولة الحفاظ على وزن صحي، والحصول على التطعيم ضد التهاب الكبد.
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