ماذا يحدث لكليتيك عند تناول كوب اليانسون بالليمون.. فوائد مذهلة

كتبت- آلاء نبيل:

اليانسون والليمون كلاهما يحتويان على فوائد صحية عديدة، وعند تناولهما معًا، يمكن أن يكون لهما تأثيرات إيجابية على الكلى، ولكن يجب الانتباه إلى بعض النقاط، كما ذكر أخصائي التغذية العلاجية أحمد صلاح.

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن اليانسون والليمون يعدان مدرين للبول بشكل خفيف، ما يساعد على طرد السموم والفضلات من الكلى، كما يحتوي الليمون على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C، الذي يساعد على حماية الكلى من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

وأشار إلى أن اليانسون قد يساعد في تحسين وظائف الكلى وتنشيط الإنزيمات التي تساهم في طرح الفضلات.

كما يحتوي الليمون على سترات، التي قد تساعد في منع تكون حصوات الكلى، ومع ذلك، أكد صلاح أن الإفراط في تناول الليمون قد يزيد من حموضة البول، مما قد يؤدي إلى تهيج المسالك البولية لدى بعض الأشخاص.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، يُفضل استشارة طبيبك قبل تناول اليانسون والليمون بانتظام.أيضًا، قد يتفاعل اليانسون مع بعض الأدوية، لذا من الأفضل استشارة الطبيب إذا كنت تتناول أي أدوية، وفقا لأخصائي التغذية العلاجية.

واختتم "صلاح" قائلاً: "يجب تناول اليانسون والليمون باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم لدعم وظائف الكلى".

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