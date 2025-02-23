3 نصائح ذهبية للحصول على الكمية المطلوبة من أوميجا

كشفت الدكتورة سفيتلانا يرماكوفا طبيبة أمراض الباطنة أنه من المستحيل الحصول على كمية أوميجا 3 من الطعام فقط.

وتابعت: "بما أن الأوميجا 3 متوفرة في الأطعمة، يعتقد البعض أنه بتناول 200 جرام من هذه الأطعمة خمس مرات أسبوعيا، يمكن للجسم الحصول على حاجته من هذه الأحماض الدهنية"، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأضاف: "ولكن هذا غير صحيح، إذ يصعب تناول سمك السلمون البري وزيت كبد الحوت يوميا، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الغذائي المعتاد لا يوفر كميات كافية من أوميجا 3".

وأشارت: "تحتوي المأكولات البحرية المسلوقة والمقلية على نسبة صغيرة من أوميجا 3، كما أن التمليح والتدخين والتجميد والتعليب يؤدي إلى انخفاض تركيزها إلى 40 %".

وأكدت: "للحصول على الكمية اليومية الموصى بها من أوميجا 3، يجب تناول ما يقرب من 2 كيلوجرام من الأسماك والمأكولات البحرية المطبوخة".

ولفتت: "الاستهلاك المفرط للأسماك والمأكولات البحرية بهذه الكمية قد يكون ضارا بسبب احتوائها على المعادن الثقيلة، لذا، ينصح بتناول مكملات أوميجا 3، بينما أوميجا 6 و 9 موجودة بكميات كافية في النظام الغذائي العادي".

ولتحديد كمية أوميجا 3 التي يحتاجها الجسم، يفضل إجراء اختبار مؤشر أوميجا 3، حيث أن بعض الأمراض مثل أمراض القلب وارتفاع الدهون الثلاثية قد تستدعي زيادة الجرعة.

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