أفضل 3 مشروبات لصحة طفلك.. أبرزها الماء

كشفت دراسة أجراها باحثون من أكاديمية التغذية وعلم الأنظمة الغذائية والأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال وجمعية القلب الأمريكية أن حليب البقر العادي والماء وقليل من عصير الخضار تعتبر أفضل خيارات المشروبات للأطفال والمراهقين بين 5 و18 عاما.

وقال الباحثون إن الماء يجب أن يكون المشروب الأساسي لتلبية احتياجات الترطيب، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

كما أوصى الباحثون بالحليب المبستر العادي، ويفضل أن يكون قليل الدسم أو خالياً من الدهون، للحصول على العناصر الغذائية الأساسية.

وأيضا عصير الفاكهة أو الخضار بنسبة 100% مقبول، ولكن يجب الحد منه بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية.

ولكن الحليب النباتي، مثل حليب اللوز أو الشوفان، يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية ويجب أن يحل محل منتجات الألبان فقط إذا كان ذلك ضرورياً طبياً.

وحذر الباحثون من ضرورة تجنب الحليب المنكه، والمُحلي أو الحد منه.

كما أن المشروبات المحلاة بالسكر، مثل: المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية، لا ينصح بها كجزء من نظام غذائي صحي للأطفال والمراهقين.

كما لا ينصح بالمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والتي قد تعطل النوم، وتؤثر على الصحة العقلية، وصحة القلب.

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