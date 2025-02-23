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دراسة: زيادة استهلاك الكالسيوم يقلل إصابتك بهذا السرطان

02:00 ص الأحد 23 فبراير 2025

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كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من المعهد الوطني للسرطان في ولاية ماريلاند الأمريكية أن زيادة استهلاك الكالسيوم قد يسهم في تقليل احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وكشفت الدراسة التي شملت أكثر من 471 ألف مشارك، تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عاما، أن تناول الكالسيوم بكميات كبيرة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ورصد البحث زيادة نسبة الإصابة بأورام القولون والمستقيم لدى الجنسين مع استهلاك نسبة قليلة من الكالسيوم، بمعدل 401 ملليجرام في اليوم للنساء، و407 ملليجرام للرجال.

بينما بلغت النسبة العليا من استهلاك الكالسيوم يومياً 2056 ملليجرام للنساء، و1773 للرجال، وهي الفئة التي نالت أكبر درجات الوقاية من هذا النوع من السرطان.

وسرطان القولون والمستقيم من الأورام التي لديها معدل بقاء ضعيف على قيد الحياة بعد تشخيص الورم، وهو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً في جميع أنحاء العالم.

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