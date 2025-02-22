كنز غذائي.. لماذا يجب عليك تناول خيوط الموز؟

كتبت- شيماء مرسي:

الموز وجبة خفيفة لذيذة وصحية، غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم.

ورغم ذلك، قد ينزعج العديد من محبي هذه الفاكهة من الألياف التي تظهر أثناء تقشيرها، والتي تُعرف باسم "حزم اللحاء"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" وموقع إكسبريس.

وكشف نيكولاس جيليت خبير التغذية البريطاني فوائد خيوط الموز، موضحًا أن هذه الخيوط تحتوي على أنواع كثيرة من الألياف والأنسجة، مما يسهم في توزيع العناصر الغذائية في جميع أنحاء الموز وتعزيز قيمته الغذائية.

وتؤدي هذه الخيوط، المعروفة باسم حزم اللحاء دورا مهما في نمو الموز، من خلال توزيع العناصر الغذائية في جميع أنحاء الفاكهة.

كما أنها تعد في الأساس بمثابة "الأوعية الدموية للموز"، فهي غنية بمضادات الأكسدة، والمركبات المضادة للالتهابات، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والتريبتوفان، وهو مادة أساسية للسيروتونين.

كما أن التخلص من حزم اللحاء يعني التخلص من الفيتامينات والمعادن، وأيضا يعتبر الماغنيسيوم والبوتاسيوم، الموجودان في هذه الأوتار، ضروري لصحة القلب ووظيفة العضلات والإشارات العصبية، والتربتوفان حمض أميني يسهم في إنتاج مادة السيروتونين، والتي غالبا ما يطلق عليها "هرمون السعادة".

وأكد خبير التغذية أن هذه الخيوط صالحة للأكل وغير ضارة.

وأوضح أن أفضل طريقة لتخزين الموز حتى يظل أصفر اللون هو وضعه على طاولة المطبخ أو داخل حاوية محكمة الغلق، وقد تساعد هذه الطريقة على إطالة مدة صلاحيته وبقائه طازجا لفترة أطول.

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