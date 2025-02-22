5 عادات يومية لتنظيف القولون.. تخلصك من الألم والانتفاخ

كتبت- نرمين ضيف الله:

لتنظيف القولون بشكل طبيعي والحفاظ على صحته، هناك بعض العادات اليومية التي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتنقية القولون، والوقاية من الآلام والشعور بالانتفاخ.

إليك خمس عادات سريعة وفعّالة وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.

1. شرب الماء بكثرة:

يعد شرب كميات كافية من الماء يوميًا (من 6 إلى 8 أكواب) من العوامل الأساسية لتنظيف القولون.

الماء يساعد في تسهيل عملية الهضم وتجنب الإمساك، ما يساهم في تطهير القولون بشكل طبيعي.

2. تناول الأطعمة الغنية بالألياف:

مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، حيث أن الألياف تعزز حركة الأمعاء وتساعد على التخلص من السموم والمخلفات في القولون، ما يعزز صحته.

3. ممارسة الرياضة بانتظام:

النشاط البدني يساعد في تحسين عملية الهضم وتنشيط حركة الأمعاء، وبالتالي يساعد في تنظيف القولون بشكل أسرع.

المشي أو التمارين الخفيفة مثل اليوجا مفيدة جدًا لهذا الغرض.

4. تناول الزبادي:

الزبادي أو المكملات الغذائية المحتوية على البروبيوتيك، هذه الأطعمة تساعد في تعزيز البكتيريا الصحية في القولون، ما يساهم في الهضم الجيد وتنظيف الأمعاء.

5. شرب عصير الليمون مع الماء الدافئ

تناول عصير الليمون مع الماء الدافيء، يحسن من تنظيف القولون بشكل فعال، لذا لا تستغن عن تناول كوب منه يوميًا.

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