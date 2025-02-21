تحذير للرجال.. مشكلة صحية تسبب نقص هرمون الذكورة

كتبت- شيماء مرسي:

السمنة يمكن أن ترتبط بشكل مباشر بالعديد من المشكلات الصحية، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وانخفاض هرمون الذكورة

"التستوستيرون".

وكشف أخصائي الغدد الصماء الأمريكي العلاقة بين انخفاض هرمون التستوستيرون والسمنة، وفقًا لموقع "هيلث".

ويمكن أن يؤدي اضطراب الغدة النخامية أو إصابة الخصيتين أو مرض مثل سرطان الخصية أو السمنة إلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون.

تأثير السمنة على هرمون التستوستيرون

وأظهرت دراسة أمريكية أُجريت بين عامي 2007 و2008 أن الرجال الذين لديهم زيادة في مؤشر كتلة الجسم، كانوا أكثر عرضة لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون بنسبة 2%.

وأوضحت الدراسة أن زيادة محيط الخصر بمقدار 4 بوصات (أكثر من 10 سنتيمتر) يرتبط بزيادة خطر الإصابة بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون بنسبة 75%.

وغالبا ما تصاحب السمنة مقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات البروتين الذي يرتبط بالهرمونات الجنسية (SHBG).

ويمكن أن تؤثر السمنة على صحتك الأيضية بشكل عام، وهذا بدوره قد يؤثر في مستويات هرمون التستوستيرون لديك.

طرق مكافحة انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون المرتبط بالسمنة

يمكن تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون، من خلال إجراء فحوصات وتحاليل طبية؛ لتقييم مستويات الهرمونات ووظائف الجسم المختلفة.

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