الجانب الأيسر أم الأيمن؟.. دراسة تكشف أفضل وضعية للنوم

كتب – سيد متولي

نعلم جميعًا أن النوم ضروري للحفاظ على صحتنا، فهو يؤثر على كل شيء بدءًا من التعافي الجسدي وحتى وظائف المخ، لكن تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الطريقة التي ننام بها قد يكون لها تأثير أكبر على صحتنا.

وبحسب ميرور، كشفت دراسة عن الجانب الأفضل للنوم عليه، حيث شارك الخبراء سبب فائدة كل جانب، وشملت مجموعة من الأفراد الأصحاء للنظر في النوم على الجانب الأيسر والأيمن وكذلك عدد مرات التقلب.

ولإجراء الدراسة، تم تطوير نظام استشعار مرن يمكن ارتداؤه لمراقبة أوضاع النوم وتكرار التقلب،مما يساعد في تحليل تأثيرها على جودة النوم، مع اختبار الجهاز، الذي يشتمل على مستشعر زاوية مرن ومستشعر حركة بستة محاور، على 13 شخصًا سليمًا على مدار 15 ليلة، 7 منهم من الذكور و6 من الإناث.

وارتدى المشاركون الجهاز إلى جانب سوار لمراقبة النوم وأكملوا استبيانات النوم، كما لوحظ أن كل واحد منهم لم يعاني من اضطرابات النوم.

أي جانب هو الأفضل للنوم عليه؟

وأشارت النتائج إلى أن تفضيل وضعية النوم وتكرار التقلب يؤثران بشكل كبير على جودة النوم، حيث حصل أولئك الذين فضلوا الاستلقاء على الجانب الأيمن، وتقلبوا بشكل أقل على نوم أفضل معهم، مشيرين إلى أن "الأشخاص الذين لديهم تفضيل للجانب الأيمن شهدوا أقل عدد من الاستيقاظات".

وجاء في الدراسة: "لقد قاموا بأكثر من 50 تغييرا في وضعية النوم لضمان دقة جهاز المراقبة، ونام المشاركون في أسرتهم لمدة 8 ساعات كل ليلة لمدة 15 ليلة، وتظهر النتائج أن أهم العوامل المؤثرة هي تفضيل وضع النوم وتكرار التقلب، ويكشف تحليل البيانات أن الأشخاص الذين يفضلون الاستلقاء على الجانب الأيمن وتكرار التقلب الأقل حظوا بجودة نوم أفضل."

على أي جانب يجب أن أنام حتى أتوقف عن الشخير؟

وتكشف مؤسسة النوم البريطانية، أنه على الرغم من أن الجانب الذي تنام عليه يعتمد على التفضيل الشخصي، إلا أن أي وضع من الوضعين قد يساعدك على تقليل الشخير وآلام الظهر، كما يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر انقطاع التنفس أثناء النوم وتحسين الصحة العامة.

لذا إذا كنت تريد التوقف عن الشخير، فحاول تجنب النوم على ظهرك، والسبب في ذلك، وفقًا للخبراء، هو أنه إذا كنت تنام على ظهرك، فمن السهل أن يسقط لسانك إلى الحلق، ما يخلق عائقًا يمكن أن يؤدي إلى الشخير.

وبسبب هذا، يسمح النوم على الجانب للمجاري الهوائية بالبقاء مفتوحة، ما يقلل من احتمالية حدوث الشخير.

الجانب الأيسر الأفضل لهؤلاء

ويعد الجانب الأيسر هو الأفضل للنوم عليه، وخاصة بالنسبة للحوامل أو اللاتي يعانين من مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، حيث يعمل النوم على هذا الجانب على تحسين تدفق الدم بين القلب والجنين والرحم والكلى، مع الحفاظ على الضغط بعيدًا عن الكبد، بحسب الخبراء.

لماذا النوم مهم؟

وتشرح الدراسة أنه في حين أننا جميعًا نعلم أن النوم أمر بالغ الأهمية لصحتنا، فإن قلة النوم "ترتبط بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، وتكلس الشرايين العرضي، والتغيرات في علامات الالتهاب، ويؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة واختلال تنظيم الجلوكوز، وهي كلها أمور تؤثر سلباً على الإدراك."

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