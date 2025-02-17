"بينور الوش".. ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البرتقال بالجزر على الريق؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

عصير البرتقال والجزر على الريق له فوائد مذهلة للصحة، خاصة إذا تم تناوله في الصباح الباكر.

وفيما يلي، نستعرض أبرز الفوائد الصحية لهذا العصير، وفقًا لموقع "هيلث لاين":

تحسين صحة البشرة:

عصير البرتقال والجزر غني بفيتامين C والبيتا كاروتين (الموجود في الجزر)، ما يساهم في تحسين صحة البشرة، ويعمل فيتامين C على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يساعد في تقليل التجاعيد ويمنح الوجه إشراقة ونضارة، كما أن البيتا كاروتين يحمي البشرة من آثار الشمس ويمنحها مظهرًا صحيًا.

تقوية الجهاز المناعي:

يحتوي البرتقال على فيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة، بينما يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة التي تعزز الدفاعات الطبيعية للجسم. شرب هذا العصير يساعد في مقاومة الأمراض وتقوية المناعة.

تعزيز الهضم

يحتوي الجزر على الألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتساعد في عملية الهضم. كما أن البرتقال يحتوي على مكونات تدعم الهضم وتعزز إفراز العصارات الهضمية. تناول العصير على الريق يساهم في تحسين الهضم والشعور بالراحة.

دعم صحة العين

البيتا كاروتين الموجود في الجزر يتحول إلى فيتامين A في الجسم، وهو ضروري لصحة العين. يساعد هذا العصير في تحسين الرؤية وحماية العينين من الأمراض المرتبطة بالعمر.

تحسين مستويات الطاقة:

عصير البرتقال والجزر يوفر طاقة طبيعية لجسمك بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن، مما يجعلك تشعر بالنشاط طوال اليوم.

التحكم في ضغط الدم

يحتوي الجزر والبرتقال على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، وشرب العصير بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم.

اقرأ أيضًا:

4 مشروبات تحميك من خطر الإصابة بالجلطات المفاجئة.. احرص عليها

"مالهاش علاقة بالنكد".. 5 أسباب وراء التغيرات المزاجية المفاجئة لدى النساء

مشروب الملايين.. شرب القهوة في هذا الوقت يحميك من مرض خطير

3 من أخطر الحيوانات في العالم.. تتفوق قوتها على الأسد

أغرب 6 خضروات في العالم.. تمد الجسم بطاقة هائلة