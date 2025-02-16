متقربش منها لو تعبان.. 5 أطعمة ومشروبات تزيد أعراض البرد

كتبت- نرمين ضيف الله:

عندما تكون مريضًا أو تعاني من أعراض البرد والتهابات الحلق، من المهم أن تكون حريصًا في اختيار الأطعمة التي تتناولها، لأنها قد تؤثر بشكل كبير على صحتك وتزيد من الأعراض.

إليك 5 أطعمة ومشروبات يجب الابتعاد عنها عندما تكون مصابًا بالبرد أو التهاب الحلق، وفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" و"ويب ميد".

الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار والتوابل القوية قد تهيج الحلق وتزيد من الالتهاب، كما أن تناولها قد يسبب شعورًا بالحرقة أو تفاقم السعال.

المشروبات المثلجة أو الباردة

شرب المشروبات المثلجة أو تناول الأطعمة الباردة قد يزيد من التهاب الحلق. البرودة قد تسبب انقباض الأوعية الدموية في الحلق، مما يجعل الأعراض أكثر حدة.

الأطعمة الحمضية والعصائر الحمضية

الأطعمة مثل البرتقال، الليمون، الطماطم، أو أي شيء يحتوي على حمض قد يزيد من تهيج الحلق. الحمض يمكن أن يزيد من الشعور بالحرقان ويؤثر سلبًا على الأنسجة المتهيجة في الحلق.

الأطعمة المقرمشة أو الجافة

الأطعمة الجافة مثل رقائق البطاطس، البسكويت أو الخبز المقرمش قد تؤدي إلى تهيج الحلق عند مضغها، مما يسبب ألمًا إضافيًا ويزيد من صعوبة البلع.

منتجات الألبان

على الرغم من أن البعض يجد الراحة في تناول اللبن أو الزبادي، إلا أن بعض الأشخاص يشعرون بتراكم المخاط في الحلق بعد تناول منتجات الألبان، مما يزيد من الإحساس بالتعب ويجعل السعال أسوأ، وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص، يفضل تجنبها أثناء الإصابة بالبرد.

كما يمكنك تناول السوائل الدافئة مثل الشاي العشبي (كالزنجبيل أو النعناع)، التي يمكن أن تساعد في تهدئة الحلق وترطيبه. أيضًا، الحساء الساخن يعتبر خيارًا جيدًا لتخفيف الأعراض.