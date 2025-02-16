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انتبه.. 5 علامات تدل على انفصال شبكية العين

12:00 م الأحد 16 فبراير 2025

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كشف طبيب العيون الروسي جيرغانا ستويانوفا أن ظهور بقع أمام العيون قد يدل على انفصال الشبكية.

وأضافت: "البقع الطائرة أمام العينين قد تكون حالة طبيعية أو أولى العلامات لمشكلة خطيرة في البصر".

على سبيل المثال ظهور بقعة واحدة أو اثنتين قد يكون طبيعيا ولا يشكل أي خطورة، وفقا لصحيفة "فيستي رو" الروسية.

وتابعت: "عندما يستيقظ الشخص ويرى أمام عينيه العديد من هذه البقع الداكنة، يجب عليه استشارة الطبيب فورا، وذلك لأن ظهور هذه البقع يشير بداية انفصال الشبكية".

وأشارت: "في حالة انفصال الشبكية يلاحظ الشخص أيضا حدوث وميض أو برق أو شرارة كما يحصل عند التقاط صور فوتوعرافية باستخدام الفلاش".

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكية هي البطانة الداخلية للعين والمسؤولة عن إدراك الصور والضوء، وتعتمد رؤيتنا المركزية والطرفية على حالتها.

في ظل ظروف معينة، تصبح رقيقة أو تنفصل عن مقلة العين. ونتيجة لهذا، يختل التوازن في النظام البصري بأكمله: حيث تتعطل العمليات الأيضية، وتتعطل عملية التنفس الخلوي والدورة الدموية، وتموت المستقبلات الضوئية (الخلايا العصبية المستشعرة للضوء).

أسباب انفصال الشبكية أمراض مختلفة وأكثرها انتشارا هي:

- قصر النظر

- أمراض الأوعية الدموية

- مرض السكري

- إصابات العين والرأس (مثلا، الضربات الناتجة عن السقوط)

  • ظهور الأورام.

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