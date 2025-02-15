مع تقلبات الجو.. احذر النوم في المدفأة الكهربائية لهذه الأسباب

كتبت- نرمين ضيف الله

في فصل الشتاء، قد يظن البعض أن النوم بجانب الدفاية الكهربائية هو الحل المثالي للتدفئة والراحة ومع ذلك، هناك بعض المخاطر التي قد تتسبب بها هذه الأجهزة.

ووفق "villagehomeservices" فإن مخاطر الحرارة العالية والحرائق تسبب بعض الأضرار وتتمثل فيما يلي:

الحرائق

يعد الاستخدام غير السليم ووضع المدفأة في أماكن غير مناسبة من الأسباب الشائعة للحرائق والمخاطر الأخرى.

إن وضع المدفأة بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر أو الأثاث أو الفراش قد يؤدي إلى نشوب حريق.

توصي لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ثلاثة أقدام بين المدفأة وأي مواد قابلة للاشتعال.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم استخدام المدفأة في المناطق الرطبة مثل الحمامات إلا إذا كانت مصممة خصيصًا لهذا الغرض، لأن الرطوبة قد تسبب أعطالًا كهربائية.

وتم تصميم بعض المدافئ للاستخدام فقط على الأرض ولا يجب وضعها على أسطح مرتفعة حيث قد تنقلب يساهم التأكد من أن المدفأة على سطح ثابت وآمن وبعيد عن المناطق ذات الحركة الكثيفة في تقليل الحوادث باتباع هذه التدابير الأمنية، يمكن لأصحاب المنازل تقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير السليم لوضع المدفأة.

الأسلاك التالفة والمشاكل الكهربائية

تعد الأسلاك التالفة والمشاكل الكهربائية من المخاطر الكبيرة عند استخدام المدافئ الكهربائية يمكن للأسلاك التالفة أو المهترئة أن تؤدي إلى نشوب حرائق كهربائية، خاصة إذا كانت المدفأة تتطلب تيارًا كهربائيًا عاليًا.

المخاطر

التسمم بأول أكسيد الكربون

هناك تصور شائع بأن المدافئ التي تعمل بالوقود فقط هي التي تشكل خطرًا في التسمم بأول أكسيد الكربون (CO) ومع ذلك، يمكن أن يؤدي عدم التهوية بشكل صحيح للمدافئ الكهربائية أيضًا إلى تراكم مستويات خطرة من أول أكسيد الكربون.

على الرغم من أن المدافئ الكهربائية نفسها لا تنتج أول أكسيد الكربون، إلا أنها يمكن أن تساهم في تدهور جودة الهواء الداخلي إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح.

لتقليل هذه المخاطر، من الضروري توفير التهوية الجيدة عند استخدام أي جهاز تدفئة.

الهواء الجاف والمشاكل التنفسية

يمكن للمدافئ أن تجعل الهواء في المنزل جافًا بشكل كبير، مما يؤدي إلى مشاكل تنفسية متنوعة يمكن للهواء الجاف أن يسبب تهيجًا في الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى أعراض مثل السعال، والتهاب الحلق، وجفاف الممرات الأنفية.

كما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالات الموجودة مسبقًا مثل الربو والحساسية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهواء الجاف أن يسبب جفاف الجلد .

الملوثات والغبار المنتشر

يمكن أن تتسبب المدافئ في تحريك الغبار والملوثات، مما يزيد من تفاقم الحالات مثل الربو والحساسية عندما يتم تشغيل المدفأة، يمكن أن يتسبب الغبار والملوثات الأخرى التي استقرت في الغرفة في رفع هذه الجزيئات إلى الهواء، مما يزيد من التعرض للمسببات الحساسية.

الاختناق

بعض الأشخاص ينامون في أماكن مغلقة مع تشغيل الدفاية لفترات طويلة. هذا يمكن أن يؤدي إلى نقص الأوكسجين في الغرفة وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون، مما يشكل خطرًا على التنفس.

الإرهاق

التعرض للحرارة العالية لفترة طويلة قد يؤدي إلى شعور بالإرهاق أو عدم الراحة أثناء النوم، مما يؤثر على جودة النوم بشكل عام.

استهلاك الطاقة العالي

تشتهر المدافئ الكهربائية باستهلاكها العالي للطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة فواتير الكهرباء.

قلة الكفاءة في المساحات الكبيرة

تم تصميم المدافئ عادة للمساحات الصغيرة والمغلقة وليست فعّالة في تدفئة المساحات الكبيرة

نصائح لاستخدام المدفأة

من الأفضل وضع الدفاية على مسافة آمنة من مكان النوم وتجنب النوم بجانبها مباشرةً.

كما يُنصح باستخدام مرطبات الجو أو وضع حاويات ماء بالقرب من الدفاية للحفاظ على الرطوبة في الغرفة.

طرق الوقاية

للوقاية من ارتفاع الحرارة، من الضروري اتباع إرشادات الشركة المصنعة والتأكد من أن المدفأة تحتوي على ميزات أمان مدمجة، مثل آلية الإيقاف التلقائي.

يمكن أن تساعد الصيانة المنتظمة والفحص في تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح خطيرة.

على سبيل المثال، فحص تراكم الغبار والتأكد من أن المدفأة غير محجوزة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر ارتفاع درجة الحرارة. باتباع هذه الاحتياطات، يمكن لأصحاب المنازل الاستمتاع بفوائد المدافئ الكهربائية دون المساس بالسلامة.

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